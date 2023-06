Allegri lo ha già chiamato: clamoroso ritorno alla Juve, non è Morata

Allegri lo ha già chiamato, il tecnico bianconero starebbe pensando a qualche cambiamento all’interno dello staff.

La pioggia di critiche che l’ha investito nell’intero arco della stagione appena conclusa non è bastata, evidentemente, per convincere la società a prendere la più drastica delle decisioni. Massimiliano Allegri, com’è noto ormai da più di ventiquattr’ore, continuerà ad essere l’allenatore della Juventus. Le parole del direttore generale Maurizio Scanavino, pronunciate nelle giornata di ieri, hanno fugato ogni dubbio.

Il tecnico livornese esce dunque indenne da un’altra stagione chiusa senza titoli, la seconda di fila dopo quella che segnò il suo ritorno, dopo due anni, a Torino. Per il club, insomma, Allegri non è mai stato realmente in discussione, malgrado qualche recente “scintilla” con il Chief Football Officer Francesco Calvo. L’allenatore dei 5 scudetti di fila, pur non essendo riuscito a rimpinguare la bacheca juventina come invece aveva fatto in passato, gode ancora della fiducia della dirigenza. Convinta che sia ancora lui l’uomo su cui puntare.

Allegri lo ha già chiamato, Barzagli pronto a tornare

Nella gestione Allegri 2.0 le soddisfazioni sono state ben poche, soprattutto quest’anno, in cui i bianconeri si sono ritrovati fuori dalla Champions League già dopo i gironi.

Non accadeva da quasi un decennio. Ma il club è come se avesse voluto sospendere il giudizio sul tecnico. Ritenuto non responsabile di tutto ciò – dimissioni in blocco del CdA, processi, penalizzazioni – che in questi mesi ha finito per condizionare il rendimento dei suoi giocatori. Tutta una serie di valide attenuanti di cui, ad ogni modo, l’allenatore originario di Livorno non potrà godere l’anno prossimo. Allegri sa di non poter sbagliare: il credito non è illimitato. Ed è per questo che, secondo il giornalista Luca Momblano – intervenuto oggi durante la diretta Twitch di Juventibus – starebbe pensando di inserire nuove figure all’interno del suo staff. Una di queste potrebbe essere quella dell’ex difensore Andrea Barzagli, con cui ha avuto un rapporto speciale ai tempi della “BBBC”.