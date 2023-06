Calciomercato Juventus, doppio affare imminente: pronta la rescissione

Calciomercato Juventus, il club bianconero sarà molto attivo soprattutto per quanto riguarda le operazioni in uscita.

Nell’ormai imminente sessione di calciomercato la Juventus sarà molto attiva soprattutto sul fronte delle cessioni. Numerosi, infatti, quei giocatori che la società bianconera aveva ceduto in prestito con la formula del diritto di riscatto con la speranza di ricavarne un tesoretto e che invece faranno ritorno alla base. Ci riferiamo principalmente a Kulusevski, McKennie, Arthur e Zakaria, reduci da esperienze contrastanti in Premier League.

Il centrocampista brasiliano dopo due stagioni sottotono aveva fatto le valigie proprio negli ultimi giorni di mercato salendo su un aereo per Liverpool. Sotto la guida di Jurgen Klopp, allenatore che pratica un gioco assai diverso rispetto a quello di Massimiliano Allegri, avrebbe dovuto rilanciarsi. Ma le cose non sono andate come previsto: gli infortuni hanno continuato a tormentarlo anche in Inghilterra ed alla fine ha giocato solamente pochi minuti. Forse ancora più negativa l’avventura, durata solamente sei mesi, di McKennie. Lo statunitense è retrocesso con il Leeds, diventando uno dei più bersagliati dai tifosi.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro vicino all’addio

Tra un mese si rivedrà alla Continassa anche Kulusevski, pronto a tornare a Torino dopo due anni al Tottenham. Lo svedese aveva fatto benissimo nei primi sei mesi con Antonio Conte in panchina ma la mancata qualificazione in Champions League degli Spurs ha costretto i dirigenti del club londinese a rivedere i piani.

Non sarà semplice piazzare tutti questi esuberi, anche se a lasciare la Juventus potrebbero essere anche elementi che la maglia bianconera la vestono da tempo. Nonostante sia scattato il rinnovo automatico, Alex Sandro, come svelato da Sky Sport, figura tra i possibili partenti. Il terzino brasiliano, alla Juve dal 2015, è reduce dall’ennesima stagione negativa: per lui ci sarebbero delle offerte dalla Turchia ma non è da escludere l’opzione rescissione. Discorso diverso invece per Juan Cuadrado, pronto ad estendere il rinnovo.