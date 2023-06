Allegri come Messi, al cuor non si comanda: il tweet rivelatore

Allegri come Messi, sirene arabe per l’allenatore della Juventus. E il suo futuro torna ad essere in discussione.

Forse sì, forse no. Forse va, forse resta. Non è ancora chiaro quali siano i progetti futuri di Massimiliano Allegri, mentre è certo che in Arabia Saudita qualcuno lo abbia puntato.

Sul nome della squadra a lui interessata vige ad oggi il massimo riserbo, ma è altamente probabile che si tratti di una fra l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al-Hilal, che si è vista sfuggire dalle mani Leo Messi, che al denaro degli sceicchi ha preferito il clima tropicale di Miami. Sono questi i due club al momento in cerca di allenatore e che, di conseguenza, sono i principali “indiziati” nella caccia alla squadra che avrebbe presentato, come riferisce la Gazzetta dello Sport, un’offerta faraonica per ingolosire il tecnico livornese.

Allegri come Messi, il tecnico pronto a restare alla Juve

Ne sapremo di più nelle prossime ore, presumibilmente, quando Allegri incontrerà gli emissari del club saudita a Montecarlo. A meno che, s’intende, l’attuale allenatore della Juventus non stupisca tutti interrompendo di colpo le trattative.

Ipotesi che non possiamo escludere, men che meno dopo che il direttore generale bianconero, Maurizio Scanavino, ha ribadito la volontà della società di confermare il livornese alla guida della Vecchia Signora. Non resta che capire, a questo punto, se Allegri sceglierà la ragione, e dunque i soldi messi sul piatto dagli arabi – che sarebbero disposti a sborsare 7 milioni di euro all’anno oltre a due di bonus, pur di accaparrarselo – o se, invece, la voglia di rimanere in Italia avrà la meglio. A propendere per la seconda ipotesi è il giornalista Nicolò Schira, che intervenendo a Zona Bianconera ha sganciato una vera e propria bomba: “Massimiliano Allegri – queste le parole che hanno rimesso tutto in discussione – non ha cambiato i suoi piani: vuole restare alla Juventus anche la prossima stagione”. Anche lui, come Messi, sceglierà il cuore?