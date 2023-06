Calciomercato Juventus, è rivoluzione: un altro in partenza

Calciomercato Juventus, è rivoluzione: un altro giocatore in partenza in un reparto che potrebbe essere totalmente diverso da quello dello scorso anno

Una vera e propria rivoluzione potrebbe interessare la Juventus in un reparto che, a quanto pare, potrebbe essere totalmente diverso da quello che s’è visto nella stagione scorsa, quella che da poco è andata in archivio.

E questo reparto è l’attacco: non solo Vlahovic, che potrebbe essere ceduto davanti ad un’offerta da 80milioni di euro che il Bayern Monaco, a quanto pare, sarebbe pure disposto a fare. Ma anche Kean, secondo la Gazzetta dello Sport, è in procinto di salutare la Continassa. Su di lui si spiega ci sono delle offerte da alcuni club francesi ma anche dalla Turchia, che gli potrebbero garantire senza dubbio un minutaggio maggiore rispetto a quello che lui è abituato ad avere dentro il club bianconero. E se poi dentro la questione attacco ci mettiamo la situazione Milik, che non verrà per il momento riscattato, allora il quadro sembra essere davvero chiaro.

Calciomercato Juventus, anche Kean ai saluti

Ma in questo momento gli occhi sono su Kean, come detto, che ha anche lasciato il ritiro dell’Under 21. Si vociferava per una mancanza di motivazioni, ma è stato lo stesso attaccante a bollare come fake news la notizia. Le motivazioni reali, quindi, non si conoscono del tutto.

Kean, insomma, potrebbe lasciare anche lui la Juventus nei prossimi mesi. Anche perché nessuno è incedibile dentro la Vecchia Signora e tutti, ma davvero tutti, davanti ad un’offerta ritenuta congrua potrebbero salutare.