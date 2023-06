La stagione ormai si avvia alle ultime gare da disputare ma in casa Juventus ovviamente si pensa già al prossimo calciomercato.

Guardare avanti ormai è inevitabile, non si potrebbe del resto fare altrimenti visto che i bianconeri devono pensare a come rinnovare il loro organico dopo l’ultima deludente stagione che si è chiusa non solo con la mancata conquista di un trofeo, ma nemmeno con il raggiungimento della zona Champions League.

Certo c’è da dire che sul campo gli uomini di Allegri quella qualificazione l’avevano centrata, ma la penalizzazione ha fatto sì che l’obiettivo svanisse. E allora ora i tifosi si aspettano molto dal prossimo calciomercato, nel quale la Juventus punta a rinnovare la sua rosa abbassandone l’età media. Dunque le prossime settimane saranno senz’altro bollenti per quanto riguarda entrate ed uscite.

Juventus, nuovo contatto per convincere Rabiot a rinnovare

La società bianconera in primis però deve risolvere le questioni legate ai rinnovi contrattuali. Ormai non ci sono dubbi su Di Maria, che dopo appena una stagione passata a Torino lascia la serie A. Potrebbe lasciare anche Adrien Rabiot, pure lui in scadenza di contratto e appetito da diversi club europei per la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.

⚪⚫ Nuovo contatto tra #Juventus e madre-agente di Adrien Rabiot (Raisport). Su input di Massimiliano Allegri il club vuole provare a ogni modo a trattenere il francese: prove di dialogo pic.twitter.com/sWxrKZhvTZ — Marco Conterio (@marcoconterio) June 9, 2023

Stando però a quanto riportato da RaiSport, la Juventus non avrebbe però perso la speranza di riuscire a tenersi il francese e ci sarebbe stato un nuovo contatto con la mamma e agente del calciatore francese. La stima di Allegri nei suoi confonti è risaputa e il club cercherà un nuovo accordo. Con una somma decisamente importante da confermare come ingaggio, vista la concorrenza.