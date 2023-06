Joao Felix “scambiato”: la Juventus fa saltare il banco

Joao Felix “scambiato”, clamoroso intreccio con l’Atletico Madrid: il giocatore non vuole restare in Spagna ed apre allo scambio.

La stagione calcistica si concluderà ufficialmente questa sera con la finale della Champions League. In campo, tra poco meno di un’ora, Manchester City e Inter, pronte a contendersi la coppa dalle grandi orecchie.

La Juventus invece è già in vacanza da una settimana: la tribolatissima annata bianconera si è chiusa domenica scorsa a Udine. Un gol di Federico Chiesa ha piegato i friulani, ma non è bastato alla squadra di Massimiliano Allegri per scavalcare Roma e Atalanta, che hanno vinto entrambe. La Signora è dunque arrivata settima, ma solo per effetto della penalizzazione di 10 punti, inflitta per il caso plusvalenze. I bianconeri il prossimo anno giocheranno la Conference League, la terza manifestazione europea per ordine d’importanza. La Champions League, conquistata sul campo, è destinata a restare un sogno. La mancata qualificazione alla competizione regina costringerà con ogni probabilità la società a fare qualche sacrificio nel mercato che sta finalmente per aprire le danze. Nessuno, come vi raccontiamo da più giorni, ad oggi gode dello status di “incedibile”.

Joao Felix “scambiato”, Vlahovic va da Simeone

Neppure i due pezzi pregiati Federico Chiesa, seguito con grande interesse da alcuni club di Premier League, e Dusan Vlahovic, l’altro giocatore arrivato dalla Fiorentina.

Il centravanti serbo, acquistato nel gennaio 2022 per 80 milioni di euro, ha in parte deluso le aspettative. E nel caso in cui dovesse pervenire un’offerta importante, la Juventus potrebbe decidere di privarsene. L’ultima “bomba” che riguarda l’ex viola è arrivata in queste ore dalla Spagna. Vlahovic sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid e del suo allenatore Diego Simeone, alla ricerca di un attaccante con quelle caratteristiche. Prende piede dunque l’ipotesi di uno scambio con Joao Felix, rientrato dal prestito al Chelsea.