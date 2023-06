Juventus, tra Allegri e Calvo ne resta solo uno: “Ha perso la battaglia”

Juventus, tra Allegri e Calvo i rapporti non sembrano così tranquilli. Ma c’è uno che ha già vinto questa battaglia. Ecco di chi parliamo

Allegri ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita, a quanto pare, milionaria e da capogiro, che lo potrebbe pure portare a decidere di lasciare la Juventus. Soprattutto perché i rapporti dentro il club non sembrano essere dei migliori.

Di certo solamente pochi giorni fa il tecnico è stato confermato da Scanavino, ma è con Calvo che le cose non sono così tranquille, almeno secondo quanto raccontato durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY dal giornalista di TuttoSport Salandin. Che senza girarci comunque troppo intorno ha fatto capire che è Allegri che nella “lotta interna” sarebbe quello vittorioso. Andiamo a vedere quindi, nel dettaglio, quelle che sono state le sue parole.

Juventus, ecco chi vince tra Allegri e Calvo

“I problemi sono di Calvo, non di Allegri, tu arrivi e guadagni 200 mila euro, che per noi comuni mortali sono tanti, però arrivi e fai battaglia con uno che prende 9 milioni di euro e ha vinto 5 Scudetti. Parti con la campagna abbonamenti poi. Secondo voi chi vince? Che io sappia comunque non ci sono particolari problemi, lo stesso Giuntoli su Allegri non pensa che sia improvvisamente diventato scarso”.

Insomma, una situazione delicata che potrebbe essere risolta anche da quello che potrebbe essere un addio clamoroso di Max, arrivati a questo punto. Sì, la chiamata da parte dell’Arabia Saudita è sotto un certo aspetto inaspettata dentro la Juventus. Anche se c’è da capire se il livornese ha voglia adesso di cambiare vita e andare dall’altra parte del mondo – con un nipotino da poco nato e che Max nomina spesso nelle conferenze – e in un campionato di certo non allettante come la Serie A. Scelte di vita.