La Juventus ha messo la freccia, accordo per la firma: ha già detto sì

La Juventus accelera per il gioiello della Serie A: c’è già l’accordo col giocatore che vuole i bianconeri

La Juventus sta cominciando a muovere i primi passi concreti in ottica calciomercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

I bianconeri sono consapevoli che dovranno intervenire in diverse zone del campo per allestire una rosa competitiva. Saranno diverse le partenze oltre a quella di Angel Di Maria che ha già salutato il club e i tifosi. Adrien Rabiot è in uscita a parametro zero, se pur la Juventus stia provando un ultimo tentativo per convincerlo a rinnovare per almeno un’altra stagione. Arkadiusz Milik non verrà riscattato alle condizioni richieste dall’Olympique Marsiglia e momentaneamente tornerà in Francia in attesa di nuovi sviluppi. Serviranno forze fresche anche sulle fasce, sopratutto a sinistra dove Alex Sandro potrebbe lasciare Torino. Proprio sulla corsia mancina la Juventus si sta muovendo in maniera concreta e pesca direttamente in Serie A.

Juventus, sprint per Parisi dell’Empoli: c’è l’accordo

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe messo concretamente gli occhi su Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli.

Il classe 2000 della nazionale U21 è uno dei giovani più interessanti della Serie A e sta già mettendo in mostra qualità importanti nonostante la giovane età. I bianconeri sono alla ricerca di un giocatore giovane in quella zona di campo che possa raccogliere le eredità di Alex Sandro. Per Parisi, però, la concorrenza è decisamente aumentata. La Juventus si è mossa con largo anticipo e gode già del gradimento da parte del calciatore scuola Benevento. Il club bianconero ha ottimi rapporti con l’Empoli e potrebbe inserire anche qualche contropartita tecnica nell’affare per convincere la squadra toscana a lasciare andare uno dei suoi gioielli. L’Empoli ogni anno riesce a sfornare dei giovani di grandissima qualità. Negli anni molti di loro sono approdati in grandi club italiani: da Zielinski a Bennacer e Krunic; Asllani è il caso più recente, approdato in estate all’Inter e arrivato addirittura in finale di Champions con i nerazzurri. Quest’anno sono esplosi talenti come Cambiaghi e Baldanzi ma Parisi è un altro gioiello che l’Empoli vuole coltivare. Già l’anno scorso aveva fatto intravedere qualità importanti, senza, però, trovare la rete. Quest’anno ha collezionato 2 gol e 2 assist. Con l’inserimento di una o più contropartite tecniche, la Juve potrebbe avere la possibilità di garantirsi presto il cartellino di Parisi che attualmente ha un valore di circa 10 milioni di euro.