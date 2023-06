Derby risolutivo: alla Juventus il neo Campione del Mondo

Lavori in corso in casa Juventus e i tifosi sono ansiosi di capire quello che sarà il futuro della formazione bianconera.

E’ arrivato il momento di voltare pagina, cancellando l’ultima stagione che per i supporters della Vecchia Signora è stata priva di soddisfazioni. Nessun trofeo conquistato e nemmeno l’accesso alla prossima edizione della Champions League, il palcoscenico tanto ambito sia dai giocatori che dalla società.

Si giocherà in Conference League visto il settimo posto conquistato (per via della penalizzazione di 10 punti che alla fine è stata decisiva). La mancata partecipazione alla Champions League priverà il club di introiti importanti che sarebbero serviti anche in chiave mercato. La dirigenza infatti è chiamata ad un duro lavoro di programmazione del futuro e allo stesso tempo di alleggerimento dei conti. Ma c’è l’intenzione di aprire un nuovo ciclo vincente ed è per questo motivo che nel corso delle prossime settimane bisognerà aspettarsi diversi movimenti, sia in entrata che in uscita.

Juventus, duello per Acuna e per Mazzocchi

Una delle priorità della Juventus sembra essere la ricerca di nuovi laterali, specie a destra dove Cuadrado si avvicina alla scadenza del contratto e De Sciglio sarà ancora fermo a lungo ai box a causa di un infortunio. Tra i nomi che sono circolati negli ultimi giorni c’è quello di Singo, terzino del Torino.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e – come spiega Tuttosport – è allettato dalla possibilità di giocare con maglia della Juve. Un affare dunque che potrebbe decollare anche se lo stesso quotidiano rivela come ai bianconeri sia stato offerto anche Acuna. Un derby con i granata dunque potrebbe profilarsi per il neo campione del mondo, ma non solo. Perchè sulla lista di entrambi i club ci sarebbe un altro obiettivo comune, il terzino della Salernitata Mazzocchi, reduce da una stagione molto positiva.