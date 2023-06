Allegri ad ogni costo: proposta choc da 100 milioni di euro

Vogliono Allegri a tutti i costi: proposta choc da 100 milioni di euro per l’allenatore della Juventus

Nella frenetica estate di calciomercato estivo che sta per cominciare, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha recentemente preso una decisione sorprendente.

Da mesi ormai il nome di Allegri è sulla bocca di tutti, soprattutto dopo la seconda annata consecutiva che ha visto la Juventus non alzare neppure un trofeo. L’allenatore è stato criticato ripetutamente dalla stampa, così come dai tifosi bianconeri e spesso si è dubitato della sua permanenza. In realtà sia lui che la società hanno sempre ribadito la volontà di proseguire insieme anche nella prossima stagione. Negli ultimi giorni, però, lo scenario sembra essersi modificato drasticamente. Dopo un periodo di speculazioni e negoziati, Allegri ha rifiutato un’offerta allettante dall’Arabia Saudita, che avrebbe garantito al tecnico un biennale con un’opzione per un terzo anno, il tutto a uno stipendio di 20 milioni di euro a stagione. L’offerta proveniente dall’Arabia sembrava un’opportunità quasi irrinunciabile. Nonostante ciò, Allegri ha optato per rimanere sulla panchina della Juventus, almeno per il momento. L’allenatore toscano ha vissuto una stagione molto particolare, al limite del paradossale, così come tutto l’ambiente Juventus. Adesso vuole riscattare l’annata negativa e probabilmente la sua scelta è basata anche sulla voglia di riportare la Juventus a vincere.

Juventus, Allegri rifiuta l’Arabia Saudita: arriva il rialzo da 100 milioni

Secondo quanto riportato dal giornalista Momblano, ci sarebbe già stato un rialzo nei confronti di Massimiliano Allegri.

Dall’Arabia Sudita Allegri avrebbe già ricevuto un rialzo significativo rispetto all’offerta originaria. Un club di primissimo livello europeo avrebbe presentato al tecnico italiano un contratto triennale dal valore di 30 milioni di euro a stagione, oltre a un generoso bonus di 10 milioni di euro al momento della firma. Si tratterebbe di una cifra complessiva di 100 milioni di euro per l’allenatore ex Milan. L’allenatore adesso dovrà necessariamente pensare alla cifra mostre che andrebbe a percepire negli emirati arabi, se pur non in linea con i suoi progetti sportivi che certamente rimangono orientati verso l’Italia. La Juventus ha confermato che il nuovo progetto tecnico prevederà ancora la presenza di Allegri in panchina. Adesso, però, sarà cruciale capire anche la scelta dell’allenatore che, di fronte a una cifra di questo tipo, potrebbe anche vacillare e cambiare i suoi programmi.