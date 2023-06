UFFICIALE la sconfitta a tavolino: penalizzazione e “retrocessione”

UFFICIALE la sconfitta a tavolino, clamoroso verdetto della Commissione disciplinare: classifica rivoluzionata.

Un vero e proprio “cataclisma”, a dieci giorni dalla fine del campionato. L’attesa decisione della Commissione disciplinare è finalmente arrivata. E stravolge, di fatto, ciò che era avvenuto sul campo nel corso dell’ultima giornata, che si è giocata due domeniche fa.

La Ligue 2, l’equivalente francese della nostra Serie B, adesso si vede costretta a riscrivere i verdetti. Il Bordeaux, che aveva festeggiato la promozione in massima serie, resterà in cadetteria e nella prossima stagione partirà pure con un punto di penalizzazione. Al suo posto, in Ligue 1, sarà promosso il Metz. Il motivo? L’aggressione da parte di un tifoso del Bordeaux nei confronti di un calciatore del Rodez, Lucas Buades, che aveva realizzato la rete del vantaggio ospite. La gara, prontamente interrotta dall’arbitro sul risultato di 1-0, non era più ripresa. Rodez che dunque si aggiudica la sfida a tavolino: vittoria pesantissima, che vale la salvezza. I tre punti consentono ai giallorossi di mantenere le categoria ai danni dell’Annecy, che invece retrocede mestamente nel National.

UFFICIALE la sconfitta a tavolino, verdetti da riscrivere in Ligue 2

Finisce nel peggiore dei modi per il Bordeaux, costretto a rimandare il ritorno tra i grandi. Festa grande invece a Metz, dove in tanti speravano che il verdetto della Commissione disciplinare potesse “rivoluzionare” la classifica.

Qualcosa di simile era avvenuto anche nella finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham, andata in scena mercoledì scorso a Praga. Nel corso del primo tempo il capitano viola Biraghi è stato colpito da una sigaretta elettronica, lanciata dal settore degli inglesi ed ha riportato una brutta ferita alla testa. E se ha potuto continuare a giocare è stato solo grazie ad una vistosa fasciatura. Ma la finale di Conference League, a differenza di quanto successo a Bordeaux, non è stata sospesa.