Allegri lo ha fatto fuori: la Juventus ne prende due in un colpo solo

Calciomercato Juventus, gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri per puntellare le corsie esterne. Ci sono novità importanti.

Un nodo cruciale nell’economia della sessione estiva di calciomercato della Juventus sarà ricoperto da quei colpi con cui i bianconeri proveranno a rinforzare le corsie esterne.

Quello che sta per iniziare si avvia a presentarsi come un vero e proprio restyling. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, sebbene Cuadrado abbia ammesso di aver ricevuto un’offerta di rinnovo dai bianconeri, la Juve in realtà non ne avrebbe mai formalizzata una in maniera concreto e nel summit con Allegri andato in scena quest’oggi si sarebbe deciso di non andare avanti con lui. Salvo nuovi dietrofront, dunque, l’avventura tra Cuadrado e la Juve è giunta al capolinea.

A questo punto la “Vecchia Signora” potrebbe caldeggiare due opzioni importanti per la corsia destra. Negli ultimi giorni sono infatti ritornati prepotentemente in auge i profili di Holm, già seguito in passato dalla Juventus, e Lucas Vasquez. Calciatori diversi per caratteristiche e per palmares. Entrambi, però, potrebbero approdare all’ombra della Mole, nel caso in cui la Juve riuscisse a trovare il bandolo della matassa con Real Madrid e Spezia. Situazione in aggiornamento.