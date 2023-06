Calciomercato Juventus, fa di nuovo le valigie: doppio lampo british

Calciomercato Juventus, richiude velocemente le valigie per tornare in Premier League. Ecco quello che potrebbe succedere. I bianconeri ci sperano

Sono tanti i giocatori della Juventus che torneranno alla Continassa al termine ufficiale del prestito, vale a dire il prossimo 30 giugno. Tutti elementi che a quanto pare la dirigenza vorrebbe cedere. Uno su tutti è Arthur, il centrocampista brasiliano che ha ancora due anni di contratto che, in questa stagione, quando è andato al Liverpool, è riuscito a collezionare solamente una presenza.

Ma questo non gli impedisce, secondo quanto riportato dal DailyMail, di avere ancora degli estimatori nel massimo campionato inglese, estimatori che potrebbero bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni. Di sicuro da queste parte troverebbero le porte aperte, visto che dentro il club piemontese nessuno ha intenzione di vederlo ancora: diciamo che non ha lasciato un buon ricordo, anzi, tutto ha fatto tranne che questo, nonostante soprattutto con Pirlo, che con Sarri, lo spazio ce lo ha avuto.

Calciomercato Juventus, due squadre di Premier su Arthur

Secondo il giornale inglese, quindi, sarebbero due le squadre della Premier che avrebbero messo gli occhi sull’ex Barcellona che i bianconeri hanno inserito nell’operazione che ha pure portato Pjanic in blaugrana. Una situazione che quindi piace molto dentro la Juventus, che lo vorrebbero cedere a titolo definitivo risparmiando quindi sul contratto di due anni che lo lega alla squadra del presidente Ferrero.

Su chi siano queste due squadre coraggiose che hanno messo gli occhi su Arthur vige il massimo riserbo per il momento e non sono di certo attese. Ma onestamente nemmeno noi siamo così impazienti di conoscerle così come siamo certi nemmeno i tifosi bianconeri ne sentono la necessità. Per loro la cosa più importante è quella di non vedere il centrocampista giocare dentro lo Stadium. Sì, secondo noi è proprio così.