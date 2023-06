Accordo a un passo: primo botto Juventus in entrata

By

La Juventus sta definendo la trattativa per il suo arrivo all’ombra della Mole. Ecco la formula decisiva.

La Juventus ha diverse situazioni interne da risolvere, dalle cessioni ai tentativi di rinnovo e alla gestione dei giocatori che rientreranno dai prestiti.

Uno dei nodi più importanti in casa Juve è rappresentato dall’attacco, reparto che potrebbe assistere a nuovi scossoni nel corso delle prossime settimane. Al di là della situazione legata a Dusan Vlahovic, che si presenta come un rebus tutto da sciogliere, importanti aggiornamenti trapelano sul fronte relativo ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, non riscattato dalla Juve nei giorni scorsi, dovrebbe comunque ritornare a Torino.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i bianconeri sono ad un passo dal definire il nuovo accordo con il Marsiglia. Milik firmerà il rinnovo con il club francese per approdare nuovamente all’ombra della Mole con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Non sono state svelate le cifre con cui verrà imbastita una trattativa che comunque viaggia spedita verso una definizione in tempi relativamente brevi. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, sarà Milik il primo nuovo (vecchio) rinforzo della Juve, che procederà poi a rinforzare le corsie esterne con innesti mirati, alla luce dell’addio sempre più probabile di Juan Cuadrado.