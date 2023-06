“Tutto finito”: addio Allegri, ritorno clamoroso alla Juve

La Juventus che verrà, quella nei pensieri dei dirigenti bianconeri e nei sogni dei suoi tifosi. E i tifosi della Juventus iniziano davvero a sognare.

Dalle partì della Continassa, se potessero, se ne andrebbero tutti in vacanza, insieme ai giocatori. L’ultimo anno è stato come viaggiare costantemente sulle montagne russe.

Un continuo saliscendi di emozioni provenienti dal campo, le dimissioni in blocco dell’intero CDA a seguito dell’inchiesta Prisma e poi le durissime conseguenze che hanno avuto il volto di penalità assegnate, revocate e rimodulate. Alla fine del campionato la classifica che ha recitato settimo posto e qualificazione alla prossima Conference League. In questo caso, però, occorrerà attendere un altro verdetto, quello della UEFA.

Non c’è tempo nemmeno per rifiatare poiché il mercato è già partito. Occorre iniziare a plasmare la nuova Juventus, ma ancora non c’è il direttore sportivo prescelto che avrebbe dovuto iniziare l’opera di ricostruzione. Tutto ha il vago aspetto dell’improvvisazione, della navigazione a vista in attesa di chissà quale evento miracoloso. Sul tema riguardante l’allenatore le parole del direttore generale, Maurizio Scanavino, sembravano avessero chiuso definitivamente l’argomento. Massimiliano Allegri siederà anche l’anno prossimo sulla panchina bianconera. Tutti convinti? Macché.

La Juventus che verrà e il nome che spacca

A quanto pare nemmeno l’offerta da 100 milioni di euro per tre anni proveniente dall’Arabia Saudita è riuscita a smuovere Massimiliano Allegri dall’intento di proseguire la sua avventura in bianconero. Eppure c’è chi ritiene che la partita alla Dacia Arena di Udine possa essere stata davvero l’ultima panchina bianconera per il tecnico di Livorno.

Matthijs_Pog, noto insider Juve, ha rilanciato sui social la notizia che tra Massimiliano Allegri e la Juventus è tutto finito. Da quanto appreso, infatti, non sussisterebbero più le condizioni per un proficuo prosieguo del rapporto. Il tecnico toscano non avrebbe più nulla da dare alla Juventus. Immaginiamo la gioia di tanta parte del tifo bianconero leggendo una tale notizia. Ma per loro il meglio, forse, deve ancora venire. Matthijs_Pog rivela, infatti, anche il nome del tecnico che andrà a sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: Antonio Conte. Fantasia, o reale possibilità?

Il tecnico salentino gradirebbe tornare a casa Juventus, soprattutto adesso che non c’è più, nel ruolo di presidente, Andrea Agnelli. Certo è che per una società che intende tagliare i costi un tecnico come Antonio Conte non è proprio il profilo ideale. Nella sua ultima esperienza, in Premier League, sulla panchina del Tottenham, il tecnico salentino ha sottoscritto un contratto con un compenso di 17 milioni di euro netti annui, più del doppio di quanto attualmente percepito alla Juventus da Massimiliano Allegri. E’ immaginabile una riduzione dello stipendio superiore al 50%?

Ma si sa come i soldi non siano tutto nella vita e poi i tifosi della Juventus hanno diritto al grande sogno. Quest’anno più che mai.