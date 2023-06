Proposta accettata: la Juve conosce già l’erede di Di Maria

Calciomercato Juventus, la proposta dei bianconeri è stata accettata. A Torino si conosce già l’erede di Angel Di Maria

Forse, e diciamo forse, perché in questo caso davvero non si sa mai, è la volta buona di vederlo in maglia bianconera, dopo anni di corteggiamenti e di proposte rifiutate. Ma adesso le cose, almeno secondo quanto raccontato da Repubblica, sono cambiate. E c’è anche il sì del giocatore.

In casa Juventus l’erede di Angel Di Maria, che ha salutato da un poco di tempo e onestamente senza nemmeno troppi rimpianti, ha un viso conosciuto in Italia. Sì, ormai non ci sono dubbi che i bianconeri hanno deciso di puntare tutto su Nicolò Zaniolo, ex Roma adesso al Galatasaray in Turchia, che dopo soli sei mesi è pronto a tornare in Italia. Per prenderlo senza nemmeno pensarci più di tanto ci sarebbe pure una clausola rescissoria di 35milioni di euro inserita nel momento della firma del contratto, ma la Juve non sembra intenzionata a pagarla e soprattutto ci sarebbe anche la disponibilità da parte dei turchi di discutere.

Calciomercato Juventus, c’è l’ok di Zaniolo

Un’altra cosa che spinge verso una soluzione di questo genere, vale a dire la possibilità di vedere Zaniolo con la maglia bianconera, è il fatto che lo stesso attaccante che adesso è in ritiro con la Nazionale avrebbe dato il suo ok al ritorno in Italia, nonostante con la Juventus non avrà la possibilità di giocare la Champions e potrebbe anche rimanere fuori dalle coppe europee qualora arrivasse una decisione del genere in vista della Conference.

Altri problemi questi, e altri pensieri che non sembrano toccare la voglia di Zaniolo di tornare in Serie A. E la Juve è l’occasione giusta per quello che potrebbe essere un suo definitivo rilancio nel massimo campionato italiano. In Turchia ha fatto bene: 10 presenze in campionato e 5 gol. Non male.