Juventus, il futuro è già scritto e non sarà bianconero

Quelle che stanno arrivando sono delle settimane molto importanti per il futuro di una Juventus che vuole al più presto cambiare pagina.

Il settimo posto ottenuto nell’ultimo campionato ha senz’altro lasciato l’amaro in bocca. Un piazzamento arrivato per via della penalizzazione di 10 punti legata al “caso plusvalenze”. Altrimenti l’undici di Allegri avrebbe comunque strappato il pass per la prossima Champions League.

Ora bisogna accelerare sulla programmazione per il futuro, cercando di rendere la squadra sempre più competitiva e forte in tutti i reparti. Puntando sulla linea verde e su giovani che siano in grado di aprire un ciclo vincente a Torino. I tifosi aspettano con ansia novità, consapevoli che ci saranno anche delle cessioni dolorose oltre che le partenze di quei giocatori che sono vicini alla scadenza del loro contratto. Ma al momento la priorità pare essere orientata altrove.

Juventus, niente Zidane: le opzioni per il francese

La panchina bianconera al momento è nelle mani di Massimiliano Allegri, che vuole proseguire nel suo percorso in bianconero visti anche gli altri due anni di contratto che lo legano al club torinese. Non mancano però le voci di un possibile ribaltone in panchina, anche se per il momento la situazione sembra essere stabile, del resto l’allenatore è il primo tassello per progettare la prossima stagione.

E così si allontana dunque la possibilità che Zidane si sieda sulla panchina della Juventus. “Fichajes” ha spiegato come siano tre gli scenari possibili per l’ex centrocampista francese e nessuno vede come destinazione Torino. Zidane infatti viene accostato al Psg, al Real Madrid e al Bayern Monaco. Tutti top club che possono offrirgli un ingaggio super e la possibilità di lottare per la vittoria della Champions, oltre che del torneo nazionale. Il francese vuole tornare al più presto in panchina, vedremo dove.