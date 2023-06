L’amico di Kvara per l’attacco: nuovo bomber Juve dal nome impronunciabile

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri guardano in Georgia per il nuovo attaccante. Alla Continassa potrebbe arrivare l’amico di Kvara del Napoli

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. In primis perché almeno per ora non ci sono delle novità per Milik, che è tornato al Marsiglia ma che ancora non è detto non possa richiudere le valigie e tornare a Torino, ma senza riscatto di 7milioni di euro che era già stato fissato.

E poi perché, soprattutto, a tenere banco dentro la Juventus è sempre la questione relativa a Vlahovic. Il serbo adesso lo possiamo dire è sul mercato: non solo il Chelsea, che sembra voler assaltare il bianconero, ma anche il Bayern Monaco. Anzi, soprattutto il Bayern Monaco che a quanto pare si è mosso da un poco di tempo. Insomma, un attaccante alla Juve serve e secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport in edicola questa mattina un nome c’è, nuovo, fresco, un georgiano che forse è anche amico di Kvara del Napoli. Se riuscisse a fare il 70% di quello che l’esterno azzurro ha fatto vedere nella sua prima stagione in Serie A saremmo proprio a cavallo.

Calciomercato Juventus, piace Mikautadze

Il nome è quello di Mikautadze, centravanti che gioca nel Metz, in Francia. Classe 2000, in questa stagione nella Serie B francese ha fatto 23 gol e servito 8 assist in 35 presenze. Ok, vero, non è un nome che alletta più di tanto e che scalda il cuore dei tifosi, ma chissà, forse potrebbe davvero seguire le orme di quel ragazzo arrivato nel massimo campionato italiano quasi da sconosciuto – che la Juve aveva seguito – e che ha praticamente senza girarci intorno fatto la differenza.

Insomma, il centravanti la Juve lo ha messo nel mirino. Non il titolare, è evidente, ma quello che potrebbe entrare a partita in corso e dare una mano. Ma che potrebbe però diventare titolare…