Il ribaltone che spiazza tutti: “Voglio restare alla Juventus”

Il ribaltone che spiazza tutti, il giocatore ha parlato dal ritiro della sua nazionale giurando amore ai colori bianconeri.

La stagione che si è conclusa ormai da due settimane non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi della Juventus. Che, dopo un’annata senza titoli, si aspettavano dei miglioramenti significativi. Ma non ve n’è stata traccia. Certo, le attenuanti ci sono. Ed anche belle pesanti. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, ha finito per pagare a caro prezzo le conseguenze delle note vicissitudini extra-campo, di carattere giudiziario.

Per esempio, a due giornate dalla fine del campionato, si è ritrovata a dover fare i conti con una nuova penalizzazione – che soltanto un mese prima era stata sospesa – che ha impedito alla Signora di qualificarsi alla prossima Champions League. La Juventus ha chiuso al terzo posto (sul campo) ma in seguito alla decurtazione dei 10 punti è improvvisamente scivolata in settima posizione. E dovrà, giocoforza, accontentarsi della qualificazione alla Conference League. Neanche quest’ultima, però, è sicura. Si attende la decisione dell’Uefa, che potrebbe squalificare i bianconeri ed escluderli per un anno dalle competizione europee.

Il ribaltone che spiazza tutti, Milik vuole tornare a Torino

Dovendo fare a meno degli introiti che garantisce una manifestazione come la Champions League – si tratta di circa 80 milioni di ricavi – per poter arruolare nuovi giocatori la Juventus, nella prossima sessione di mercato, sarà obbligata a fare qualche “sacrificio”.

Tra le potenziali cessioni c’è quella di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo a Torino non ha fatto sfracelli come a Firenze e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante (da settimane si parla del Bayern Monaco) lo lascerebbe andare. Chi invece potrebbe presto tornare alla Continassa è il centravanti polacco Arek Milik, appena rientrato al Marsiglia. L’ex Napoli, al di là degli infortuni che l’hanno costretto a fermarsi per qualche mese, ha convinto e le due società stanno lavorando per il rinnovo del prestito. La volontà del calciatore è quella di restare alla Juve: “Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, spero che possano trovare un accordo. Sarei felice di restare alla Juventus, lì sto bene e l’allenatore mi vuole. Spero che i due club trovino un’intesa presto”, ha detto dal ritiro della nazionale.