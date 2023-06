Zaniolo e Frattesi alla Juventus: il compagno di nazionale vuota il sacco

Zaniolo e Frattesi alla Juventus: i due, oggi protagonisti con la nazionale di Mancini, restano obiettivi del club bianconero.

Torna l’Italia. Torna per disputare la Final Four della Nations League, giunta alla sua terza edizione. Gli azzurri di Roberto Mancini ci riprovano, dopo essere finiti sul podio nell’autunno 2021.

L’avversario che proverà a sbarrarci le porte della finale, guarda caso proprio quella Spagna che ci eliminò un anno e mezzo fa in semifinale, ammutolendo San Siro – la fase finale fu organizzata dall’Italia – con una doppietta di Ferran Torres e rendendo inutile la rete segnata da Pellegrini a quattro minuti dalla fine. Da quella partita di cose ne sono accadute parecchie. Innanzitutto c’è stata la grande delusione della mancata qualificazione al Mondiale qatariota, la seconda “tragedia sportiva” consecutiva per il movimento calcistico italiano, che non si qualificò neppure per la rassegna iridata organizzata dalla Russia nel 2018. Timidamente l’Italia, che nonostante il disastro ha confermato Mancini in panchina, sta provando a risollevarsi. E fare bene in questa Nations League, anche se davanti ci sarà una selezione di assoluto valore come quella spagnola, sarebbe un segnale importante.

Zaniolo e Frattesi alla Juventus, Bonucci: “Sono pronti per una grande squadra”

Il commissario tecnico, come era già avvenuto lo scorso marzo, ha deciso di convocare diversi “veterani”, cioè i protagonisti del trionfo agli ultimi Europei.

Uno di questi è il 36enne Leonardo Bonucci, reduce da una stagione agrodolce con la sua Juventus: il centrale difensivo, infatti, è stato nuovamente tormentato dagli infortuni, restando per molto tempo lontano dai campi da gioco. Bonucci ha parlato pochi minuti fa ai microfoni di Sky, toccando numerosi argomenti. Ha nominato anche due possibili colpi di mercato del club bianconero, oggi suoi compagni in nazionale. Si tratta di Nicolò Zaniolo e Davide Frattesi, rispettivamente in forza a Galatasaray e Sassuolo. “Se arriveranno alla Juventus? Questo dovete chiederlo a chi fa il mercato – ha detto – Sono due grandi prospetti per l’Italia che verrà. Quello che auguro loro è di fare il prima possibile esperienza in questi tipi di partite perché servono nelle grandi squadre a capire i momenti della partita. Hanno tutte le qualità per vestire la maglia di grandi squadre”.