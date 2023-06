Calciomercato Juventus, telenovela finita: accordo in Premier League

Termina la telenovela per il big: accordo tra la Juventus e il club di Premier League. Tutto deciso

La Juventus sta cercando di mettere in piedi un mercato sostenibile che possa portare a un miglioramento della rosa, partendo dai giovani della Next Gen venuti fuori in questa complessa stagione.

Allegri ritroverà anche un Federico Chiesa in totale ripresa, così come Paul Pogba e spera di trattenere Dusan Vlahovic. Ci sono ppi da risolvere le questioni legate ai giocatori che stanno per rientrare dai prestiti. Da Arthur a Zakaria, McKennie e Kulusevski. Tutti e quattro sono reduci da esperienze poco positive in Premier League. Quella di McKennie si è conclusa addirittura con la retrocessione del Leeds United. Zakaria e Arthur non hanno, di fatto, quasi mai messo piede in campo rispettivamente col Chelsea e col Liverpool. I primi tre rientreranno sicuramente alla base e la Juve cercherà di piazzarli in altri club per cercare di monetizzare. Diversa è invece la situazione di Kulusevski.

Juventus, accordo col Tottenham: Kulusevski resta a Londra

Il trequartista svedese ha avuto un ottimo impatto con la Premier League, realizzando 5 gol e 8 assist.

Kulusevski era riuscito a farsi apprezzare da Antonio Conte che ha subito creduto nelle sue qualità. Poi anche lui ha risentito dell’annata disastrosa della squadra e dei malumori generali tra allenatore e società. Anche il suo rendimento è calato, costringendo gli Spurs a fare delle attente valutazioni sul suo futuro. Il classe 2000 ex Parma ha collezionato 2 gol e 8 assist in stagione. Numeri non certamente troppo entusiasmanti che hanno portato il Tottenham a pensare se valesse la pensa riscattarlo dalla Juventus. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, adesso il Tottenham e il club bianconero sono pronti a trovare un accordo per la permanenza di Kulusevski a Londra. Gli Spurs, a meno di clamorose sorprese, ripartiranno dal gioiello svedese anche nella prossima stagione. Dal primo luglio il club londinese ripartirà dal nuovo allenatore Ange Postecoglou, in arrivo dal Celtic. Kulusevski dovrà dimostrare di avere le qualità per recitare un ruolo importante nel nuovo Tottenham che sta prendendo forma per la prossima stagione.