Calciomercato Juventus, Kostic via: l’erede è già bianconero

Calciomercato Juventus, nessuno è incedibile dentro il club bianconero e anche Kostic potrebbe partire. L’erede è già bianconero

Tutti indispensabili ma nessuno è incedibile. In casa Juventus la situazione è questa visto che, praticamente, le voci di mercato riguardano tutti i tesserati bianconeri. O quasi. Si parla di un possibile addio di Vlahovic, come quello di Chiesa, elementi giovani in grado di fare la differenza ma che magari davanti ad un’offerta importante potrebbero salutare.

Fino al momento, però, non si era mai parlato di Kostic come possibile partente. Eppure anche il serbo, prelevato l’anno scorso dall’Eintrahct Francoforte e che ha un contratto con la Juventus fino al 2026, potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato se arrivasse un’offerta congrua per le casse bianconere. Eppure qualcuno da cui ripartire ci deve essere per forza…

Calciomercato Juventus, anche Kostic in partenza

Insomma, anche Kostic è un possibile partente, uno di quelli che in questa sessione estiva di mercato potrebbe chiudere le valigie per trovare sistemazione in un altro club. Ora, parliamoci comunque chiaro: al momento sotto questo aspetto non ci sono state avvisaglie di nessun genere, anzi, la sensazione fino ad oggi è stata che l’esterno sinistro fosse uno dei punti fermi della prossima Juventus. Ma come detto all’inizio tutti indispensabili ma nessuno incedibile. Questa è la politica.

Inoltre, a quanto pare, ci potrebbe essere anche un erede che poi proprio erede non è: per la difesa bianconera spunta il nome di un altro bianconero, però dell’Udinese. La Juve avrebbe messo nel mirino Bijol. Le notizie sono riportate da Daniele De Felice.