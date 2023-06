Dopo 12 anni in bianconero: sogno Juventus, reparto show con Frattesi

Pressing della Juventus per Davide Frattesi: insieme a lui può arrivare un big, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno in Italia

La Juventus vuole chiudere i primi colpi di mercato in vista della prossima stagione e potrebbe partire dal centrocampo.

Ci sono diverse situazioni ancora da chiarire, soprattutto quella che riguarda Adrien Rabiot. La Juventus sta provando a convincere la mamma-agente del giocatore a prolungare il contratto di un altro anno. Il francese andrà in scadenza il 30 giugno e al momento non sembra esserci la strada spianata per un accordo. La società non può rischiare di rimanere a mani vuote e sta già cercando un sostituto. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Davide Frattesi che piace molto anche a Inter e Roma. I nerazzurri hanno avuto un incontro ieri sera con la dirigenza del Sassuolo per imbastire una trattativa. La Roma aveva mosso passi concreti la scorsa settimana, con l’incontro tra Tiago Pinto e Giovanni Carnevali che, però, ha incontrato anche la dirigenza della Juventus, in particolare Giovanni Manna e Francesco Calvo. Il classe ’99 della nazionale, però, non è l’unico giocatore che potrebbe impreziosire il centrocampo di Massimiliano Allegri.

Juventus, possibile ritorno di Verratti in Italia: doppio colpo italiano con Frattesi

Oltre a Frattesi la Juventus continua a seguire parallelamente anche una pista estera che potrebbe aprirsi in questa sessione di mercato.

La società bianconera vorrebbe fare un tentativo per Marco Verratti, un giocatore che la Juventus stima molto e che insegue ormai da diversi anni. L’ex Pescara ha un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2026, esteso a dicembre 2022. Verratti sembra ormai destinato a terminare la propria carriera a Parigi, per lo meno quella di alto livello. Questa volta, però, la Juve potrebbe fare un tentativo concreto per cercare di convincere il calciatore e il club parigino. Nella testa di Verratti frulla da un pò il ritorno in Italia e la chiamata della Juventus potrebbe farlo vacillare. Molto dipenderà anche dalla volontà del PSG che in questo momento è in una fase di profondo cambiamento con l’addio di Messi, destinazione Miami, la decisione di Mbappé di non estendere il contratto fino al 2025. Ma soprattutto con un nuovo allenatore da scegliere per sostituire Galtier in uscita.