Chiesa via dalla Juventus: le cifre non mentono più

Federico Chiesa e la Juventus. Nel complesso scenario bianconero nessun giocatore è al sicuro. Perfino l’esterno azzurro potrebbe essere sacrificato.

Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Sembra questo il motto dell’estate bianconera per tentare di giustificare, agli occhi dei tifosi, partenze che sarebbero particolarmente dolorose.

In verità qualcuno ha già salutato ufficialmente la compagnia. Il duo argentino composto da Angel Di Maria e Leandro Paredes ha già tolto il disturbo sicuro di non lasciare dietro di sé alcuna scia di rimpianto. Molto presto potrebbero aggiungersi un altro duo sudamericano, composto da Alex Sandro e Juan Cuadrado. Dai loro cartellini la Juventus non ricaverà un euro, ma potrà ridurre il monte-ingaggi di circa cinquanta milioni di euro. E’ altrove che la società bianconera dovrà monetizzare per pianificare la propria campagna acquisti ed i nomi che possono essere “utilizzati” a tale scopo sono davvero pochi.

Uno di questi è senza dubbio quello di Federico Chiesa. L’esterno azzurro è forse il calciatore più amato dai tifosi bianconeri e la sua partenza sarebbe particolarmente dolorosa da questo punto di vista. La stessa Juventus, però, ritiene il campione di Genova cedibile soltanto di fronte ad un’offerta irrinunciabile. E’ su di lui, infatti, che i dirigenti bianconeri vorrebbero ricostruire una Juventus vincente.

Federico Chiesa e la Juventus

Il 2021, l’anno della prima stagione in maglia bianconera di Federico Chiesa è stata entusiasmante. La Coppa Italia e la Supercoppa italiana con la Juventus di Andrea Pirlo hanno rappresentato il miglior viatico per il trionfo azzurro agli Europei in Inghilterra dove il bianconero è stato uno dei maggiori protagonisti.

L’inizio dell’anno 2022 ha portato in dote la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione e poi la lunga rieducazione. Un anno di inattività e due stagioni decisamente compromesse. In questa stagione, così complessa, ha dato in minima parte il suo contributo proprio perché spesso fermo ai box per l’ancora non perfetta condizione fisica. Ma anche per Federico Chiesa, così come per il suo ex compagno della Fiorentina, Dusan Vlahovic, gli infortuni non hanno scalfito la stima incondizionata di diversi grandi club europei.

Ma se dovessimo ipotizzare per Federico Chiesa un futuro lontano da Torino e dalla Juventus, con quale casacca potremmo immaginarlo? La risposta ce la dà GoldBet. Il passaggio in Premier League dell’esterno bianconero è dato a 8.00 sia per un eventuale trasferimento al Liverpool sia per un suo approdo al Manchester United. Il Newcastle è dato a 12.00. Le rinomate destinazioni Bayern Monaco e Chelsea sono date entrambe a 15.00. Da segnalare come GoldBet assegni una quota pari a 1.10 alla Juventus, che fa presagire come l’attaccante bianconero abbia ottime possibilità di restare a Torino.

Ma Federico Chiesa sarà davvero contento della permanenza in panchina di Massimiliano Allegri oppure la decisione della società bianconera l’obbligherà a chiedere la cessione? A breve la risposta.