Juventus-Zidane: la comunicazione gli è già arrivata

Juventus-Zidane, il tecnico è ancora senza panchina: dalla Spagna svelano cosa è successo con il club bianconero.

Le tessere del mosaico, lentamente, stanno finendo ognuna al loro posto. Nella giornata di ieri il Napoli campione d’Italia ha ufficializzato il suo nuovo allenatore, mettendo fine una volta per tutte alla fortunata era Spalletti, che saluta dopo due anni (e un tricolore).

Sotto il Vesuvio arriverà il francese Rudi Garcia. L’ex tecnico di Roma, Marsiglia e Lione qualche mese fa si era dimesso dall’Al-Nassr, club saudita che lo scorso dicembre è balzato improvvisamente agli onori della cronaca per aver arruolato Cristiano Ronaldo. Termina così il lunghissimo “casting” che il presidente Aurelio De Laurentiis stava facendo ormai da settimane, non appena ha saputo della volontà di non proseguire l’avventura partenopea del tecnico toscano. Tra i papabili per la panchina del Napoli c’era anche Zinedine Zidane: i bookmaker annoveravano anche il connazionale di Garcia tra i possibili sostituti di Spalletti. Quote molto alte, anche se è probabile che De Laurentiis un pensiero su di lui l’abbia fatto.

Juventus-Zidane, mollata la pista per “motivi economici”

Si prospetta un altro anno sabbatico, dunque, per l’ex tecnico del Real Madrid, inattivo ormai da due stagioni? Non si può escluderlo, secondo El Mundo Deportivo.

Dalla Catalogna infatti sono convinti che Zidane possa restare a spasso per almeno un’altra stagione. La Juventus, una delle possibili destinazioni, ha – almeno per il momento – confermato Massimiliano Allegri. E, stando a quanto riporta MD, ha deciso di mollare la pista “Zizou” per “motivi principalmente economici” dopo le vicissitudini giudiziarie con cui ha dovuto fare i conti nella stagione appena conclusa. Per Zidane sarebbero chiuse anche le porte del Psg, che una volta licenziato Christophe Galtier, sta per dirottare sull’ex allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann. Niente da fare neanche per la panchina della nazionale francese, il suo grande sogno. I Bleus, infatti, hanno confermato Didier Deschamps dopo il secondo posto conquistato nel Mondiale qatariota.