Allegri l’ha chiamato: la bandiera del club alla Juventus

Allegri l’ha chiamato, ha un ottimo rapporto con il tecnico bianconero: potrebbe essere lui a prendere il suo posto.

Manca ancora qualche giorno, luglio non è poi così lontano ma da due settimane non si fa altro che parlare di calciomercato. La Juventus, una volta chiusi i conti con la giustizia sportiva, può programmare con maggiore serenità la prossima stagione.

I tifosi intanto attendono impazienti i primi colpi, anche se a tenere banco per ora è sempre la questione allenatore. La conferma di Massimiliano Allegri dopo la seconda annata senza titoli è stata accolta con freddezza dalla stragrande maggioranza del popolo juventino. I detrattori del tecnico livornese sono tanti e non hanno capito la scelta di continuare su quel solco che in questi due anni ha portato davvero poco. Non solo a livello di titoli, ma anche di gioco espresso. Ad Allegri viene rimproverato l’atteggiamento fin troppo rinunciatario, a prescindere dalla squadra che si ha di fronte. La sua seconda avventura bianconera è stata indelebilmente macchiata dall’eliminazione dalla Champions League, avvenuta già durante la fase a gironi. Per il resto, il tecnico toscano ha saputo quantomeno tenere i nervi saldi in una stagione caratterizzata dalle ben note vicende extrasportive.

Allegri l’ha chiamato, Magnanelli sostituto di Bianco?

Nel frattempo circolano le prime indiscrezioni riguardo all’uomo che potrebbe rimpiazzare Paolo Bianco, che qualche giorno fa ha detto addio alla Juve accettando la proposta del Modena: toccherà a lui guidare i Canarini nella prossima Serie B.

Secondo l’edizione odierna de La Stampa, Allegri avrebbe “puntato” Francesco Magnanelli, storica bandiera del Sassuolo, rimasto nello staff tecnico dell’attuale allenatore Alessio Dionisi anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Magnanelli conosce molto bene il tecnico livornese. Come spiega Sassuolonews.net, i due hanno ottimi rapporti e hanno lavorato insieme in neroverde nell’anno della promozione dalla C alla B. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Bianco? Lo sapremo nei prossimi giorni.