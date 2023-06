“Allegri cacciato”: caos Juventus, cosa sta succedendo

“Allegri cacciato”, l’allenatore livornese è stato confermato ma una buona fetta di tifosi non è d’accordo con la decisione.

La notizia della conferma di Massimiliano Allegri ha mandato in subbuglio i tifosi bianconeri. Due settimane fa il direttore generale bianconero Maurizio Scanavino è stato categorico: “Resta, non è mai stato in discussione”. Parole non gradite dalla maggior parte degli aficionados della Juventus, che si aspettavano una presa di posizione diversa dopo che per la seconda stagione di fila la Juventus ha chiuso con zero titoli.

Sarà dunque di nuovo lui l’allenatore della Signora, forte di un contratto che lo lega al club fino al 2025. Allegri sta già programmando la stagione che verrà con gli altri dirigenti bianconeri. E pare abbia risposto picche – il no sembra ormai definitivo – alla proposta che gli è arrivata dall’Arabia Saudita. Una proposta importante, da 60 milioni di euro in tre anni. Il tecnico toscano però si vede alla Juventus e non ha intenzione di lasciare l’Italia ed andare a lavorare in un campionato certamente meno competitivo rispetto al nostro.

“Allegri cacciato”, i tifosi prendono d’assalto l’account Twitter della Juve

Quella grossa fetta di tifosi però non ci sta ed in queste ore sta mostrando tutto il suo disappunto attraverso i social. Come riportato dal portale Sportface.it, il profilo Twitter della Juventus è stato preso letteralmente d’assalto dal popolo degli “Allegriout” sotto i post in cui il club lancia la nuova campagna abbonamenti. Eccone qualcuno:

pic.twitter.com/6Q0bFYP8wZ — Marco Cianciulli si è rotto i coglioni (@Cianciu75) June 16, 2023

cacciate il mago e ci abboniamo — il cobrista 🐍 (@ercobrapazzo) June 16, 2023

Prima cacciate Allegri altrimenti l’anno prossimo ve ne ritrovate 2.000 di spettatori allo Stadium. Ricordatevi che siamo la Juventus, VERGOGNA!!!!! — Marco Lenoci (@MarcoLenoci) June 16, 2023