“Giuntoli e Spalletti alla Juventus”: esplode il nuovo caso

“Giuntoli e Spalletti alla Juventus”: la nuova indiscrezione arriva proprio in queste ore. Ecco quello che potrebbe succedere dentro i bianconeri

Allora, partiamo da quelle che sono le cose reali. Spalletti non è più l’allenatore del Napoli che ha ufficializzato Garcia due giorni fa, e Giuntoli ha un accordo con la Juventus e spera che De Laurentiis lo possa liberare presto, per raggiungere Torino.

Fino al momento così non è stato, con il presidente del Napoli che sa benissimo di poter tenere il dirigente che ha un altro anno di contratto. Giuntoli avrebbe anche una clausola rescissoria, ma la Juve questa non la vuole pagare. Il tempo stringe, comunque, e bisogna capire quello che succederà e anche in fretta, non c’è davvero più lo spazio per poter andare oltre, la nuova stagione inizierà tra meno di un mese. Di certo, inoltre, c’è un’altra questione, o almeno così pare: il direttore sportivo del Napoli avrebbe scoperto solamente da Twitter la scelta dell’allenatore, tagliato fuori da DeLa nella scelta. E questo è stato il là che ha fatto sì che Ziliani prendesse la parola su Twitter, spiegando quello che potrebbe succedere.

“Giuntoli e Spalletti alla Juventus”, svelato quello che potrebbe succedere

“Cioè: Giuntoli ha ancora un anno di contratto ma vuole andare alla Juventus e forse sotto sotto l’idea è di andarci con Spalletti (aspettare per credere). De Laurentiis dice no, hai un contratto. Poi si mette in cerca di un nuovo allenatore e naturalmente lo fa senza coinvolgere Giuntoli. Lo trova, lo annuncia. Adesso c’è chi si straccia le vesti perchè Giuntoli ha appreso di Garcia leggendo un tweet: ma leggerà un tweet anche sull’ingaggio del nuovo ds del Napoli. E tanta manna che De Laurentiis gli passi ancora lo stipendio. Direi”.

Questo è il Tweet del giornalista, che quindi svela che Spalletti, nonostante abbia detto che vuole prendersi un anno sabbatico, potrebbe ancora essere il prossimo allenatore della Juve. Difficile, ovviamente, almeno per noi, che questo si possa concretizzare. Ma non si sa mai.