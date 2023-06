Processo Juventus, svolta definitiva: “verdetto” ufficiale

Processo Juventus, c’è la data: ecco quando si terrà l’udienza presso i giudici della Corte di Cassazione.

La Juventus ha recentemente chiuso i conti con la giustizia sportiva, mediante la discussa scelta del patteggiamento. Il club bianconero lo scorso 30 maggio ha annunciato di aver trovato un accordo con la Procura di Torino in merito all’altro filone, quello della cosiddetta “manovra stipendi”, che avrebbe potuto provocare guai ben più peggiori.

La società se l’è cavata con un’ammenda di poco più di 700mila euro, evitando dunque di incappare in nuove penalizzazioni che avrebbero potuto compromettere anche la prossima stagione. Solamente l’ex presidente Andrea Agnelli ha rifiutato di patteggiare, decidendo quindi di andare a processo. La situazione è diversa, invece, per quanto riguarda la giustizia ordinaria. L’inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino infatti continua a correre spedita. In attesa di capire da dove ripartirà il processo, abbiamo una data importante. Come riporta il quotidiano torinese Tuttosport, l’udienza davanti ai giudici della Corte di Cassazione per dirimere la questione sulla competenza territoriale legata all’inchiesta Prisma si terrà il prossimo 6 settembre.

Processo Juventus, la data da cerchiare in rosso è il 6 settembre

Il Giudice per l’udienza preliminare Marco Picco nell’udienza dello scorso 10 maggio aveva deciso di richiedere l’intervento dei supremi giudici. Il portale Calcio e Finanza spiega che sono tre i tribunali in lizza per lo svolgimento del processo.

La Cassazione propenderà o per la conferma di Torino, come sostenuto dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dal sostituto Mario Bendoni, oppure sarà spostato a Milano o Roma, le sedi alternative indicate dai legali bianconeri poiché sedi rispettivamente della Borsa e dei server della stessa Piazza Affari. Processo che, ricordiamolo, riguarda i conti della Juventus e vede coinvolti gli ex vertici del club bianconero con l’accusa di aggiotaggio, false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza Consob e false fatturazioni.