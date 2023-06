Incubo Juventus: triennale da 90 milioni sul piatto

Sfuma il sogno di mercato per la Juventus: offerta faraonica con un triennale da 90 milioni complessivi. Addio al grande colpo

Nelle ultime settimane le italiane stanno cercando di portarsi avanti in chiave mercato e uno dei nomi che è venuto fuori è una vecchia conoscenza della Serie A.

Si tratta di Kalidou Koulibaly, ex Napoli e attuale difensore del Chelsea. Reduce da una stagione non particolarmente entusiasmante, il centrale senegalese è tornato ad essere un uomo mercato dopo appena una stagione in Premier League. Il Chelsea sta valutando l’ipotesi di cederlo, così da incassare una cifra importante per rimediare ad alcune operazioni di mercato non esattamente indovinate. Inter e Juventus sono in pole per il difensore ex Napoli ma ci sarebbe sul piatto un triennale da 90 milioni che potrebbe spegnere le speranze di entrambi i club italiani.

Juventus, offerta faraonica dall’Arabia Saudita per Koulibaly

Negli ultimi giorno è l’Inter ad essersi fatta avanti per Koulibaly, chiedendo informazioni al Chelsea sulla possibilità di prenderlo in prestito. I Blues puntano a monetizzare e soprattutto in questa prima fase di mercato è difficile che possano aprire a un trasferimento in prestito.

I nerazzurri stanno discutendo del riscatto di Lukaku e vorrebbero portarsi avanti anche per il centrale ex Napoli che, però, piace anche alla Juventus. La vera complicazione sia per l’Inter che per i bianconeri riguarda l’inserimento dell’Arabia Saudita che in questo momento sta cercando di monopolizzare il calciomercato, come dimostrano gli arrivi in sequenza di Benzema e Kanté. Secondo quanto raccontato da ‘Sky Sport’, l’ Al-Hilal sarebbe fortemente interessata a Koulibaly. Tanto che avrebbe offerto al giocatore un triennale da 30 milioni a stagione, quindi di fatto una cifra complessiva di 90 milioni di euro. Il club saudita è in costante contatto con l’agente del difensore per cercare di avere il via libera definitivo che manderebbe naturalmente fuori gioco sia l’Inter che la Juventus. Una cifra faraonica, sulla falsa riga delle operazioni recenti che hanno portato in Arabia Benzema e Kanté e prima Cristiano Ronaldo. Il Chelsea sta valutando la situazione per aprire definitivamente alla cessione del centrale ex Napoli.