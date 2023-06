“Da sempre”: Milinkovic Savic-Juventus, ora o mai più

Telenovela infinita tra Juventus e Milinkovic-Savic: arriva la sentenza sul futuro del centrocampista serbo

La Juventus continua a inseguire il sogno Sergej Milinkovic-Savic che negli ultimi tempi è diventato un nome caldo anche per l’Inter di Simone Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio.

Il top player della Lazio sembra arrivato al termine della sua avventura con la maglia biancoceleste. A un anno dalla scadenza del contratto, il ‘Sergente’ è pronto al grande salto che potrebbe essere comunque in Italia. Inter e Juventus sono le principali candidate, anche se Lotito non intende fare sconti. Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Marco Guidi, ha parlato ai microfoni di TVPLAY-calciomercato.it soffermandosi proprio sulla possibilità che la Juventus acquisti Milinkovic-Savic. Di seguito le sue parole: “Sono anni che la Juventus vorrebbe Milinkovic-Savic ma rispetto al passato ora ci sono le condizioni per poterlo prendere. Se Rabiot rimanesse Milinkovic non sarebbe più una priorità. Nel caso in cui il francese andasse via, invece, i bianconeri andrebbero subito su un suo sostituto. Trattare con Claudio Lotito è molto difficile ma Milinkovic è a un anno dalla scadenza e per questo Lotito non ha più il coltello dalla parte del manico, ha un potere di contrattazione minore”.

Juventus, Milinkovic-Savic può arrivare: “Ci sono le condizioni”

Il giornalista ha proseguito la sua analisi sulla situazione di Milinkovic-Savic alla Lazio e sulle chance che ha la Juventus di arrivare prima delle concorrenti, sfruttando anche le possibili contropartite tecniche.

Tutto dipenderà dal futuro di Adrien Rabiot, ancora non definito nonostante i continui contatti con la mamma Veronique che sta valutando anche le altre offerte prima di decidere se accettare il rinnovo proposto dalla Juventus: “La Juve non vuole spendere più di 30 milioni per Milinkovic e poi i bianconeri hanno alcune pedine di scambio da offrire, come ad esempio Rovella che piace molto a Sarri. E’ chiaro però che tutto dipende dalla situazione di Rabiot. Milinkovic comunque dovrebbe lasciare la Lazio in questa estate di mercato”. Per Milinkovic sembra arrivato il momento di lasciare la Capitale ma quella che sarà la sua prossima destinazione è ancora difficile da prevedere.