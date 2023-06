Clamoroso Milinkovic Savic: la Juventus lo prende senza pagare un euro

L’obiettivo dichiarato è sempre il sergente, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare ‘quasi’ gratis.

Una Juventus formato Serbia. La Vecchia Signora è sempre a caccia del centrocampista capace di fare la differenza da subito. Secondo le ultime indiscrezioni, direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista potrebbe arrivare in un modo.

Si parla, infatti, addirittura, di una doppia contropartita per prendere il sergente quasi a zero. L’ultimo sondaggio da ‘La Gazzetta dello Sport’, vedrebbe il sergente di nuovo al centro del mercato, in cima alla lista desideri per regalare un top player a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Savic arriva con la doppia contropartita: Inseriti Rovella e Pellegrini

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, nell’operazione potrebbero finire anche due contropartite tecniche così da arriva al centrocampista serbo con meno di 30 milioni.

Secondo, infatti, ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ultima opzione per arrivare Milinkovic-Savic a meno di 30 milioni di euro vedrebbe l’inserimento, nell’operazione con la Lazio, l’inserimento di Rovella, centrocampista di ritorno dal Monza e il riscatto di Pellegrini già nella capitale in prestito. Insomma, se tutto dovesse essere confermato, questo potrebbe essere il cosiddetto nuovo affare in programma. Staremo dunque a vedere se verrà concretizzato e se, finalmente, un giocatore del calibro di Sergej possa arrivare sotto la Mole per la gioia di Allegri ma anche di tutti i tifosi che aspettano ulteriori top player per ritornare, da subito, a vincere.