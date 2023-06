Calciomercato Juventus, Allegri tradito: vola al Barcellona

Il big tradisce Allegri e lascia la Juventus: si sblocca la situazione e vola verso Barcellona

Il calciomercato della Juventus non è ancora decollato e solo dal 30 giugno in poi i bianconeri inizieranno concretamente a muoversi in entrata.

Sono diverse le situazioni interne che la Juve deve risolvere, soprattutto in merito ai giocatori che rientreranno dai prestiti: da Weston McKennie a Denis Zakaria e Arthur Melo che i bianconeri cercheranno di piazzare, in quanto non rientrano nel progetto di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda Kulusevski, invece, il Tottenham ha deciso di sborsare 30 milioni di euro per riscattarlo. La Juventus deve pensare anche ai giocatori in uscita, in particolare Alex Sandro e Cuadrado ma soprattutto Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza e nonostante i contatti continui della dirigenza bianconera con la mamma-agente del giocatore, Veronique, non si è mai arrivati a un accordo per il rinnovo. La Juventus sta provando in tutti i modi a convincerlo a rimanere per un’altra stagione ma la situazione si è complicata nelle ultime ore. Adesso in pole c’è il Barcellona.

Juventus, Rabiot verso il Barcellona: il francese lascia Torino

Secondo quanto riportato da Jijantes FC, il futuro di Adrien Rabiot sembra ormai segnato. Il francese è pronto a lasciare Torino, destinazione Barcellona.

La Juventus ha tentato in tutti i modi di convincere il suo entourage a rinnovare per un’altra stagione ma il francese è corteggiato da diverse squadre europee ormai da diversi mesi. In Premier League si è fatto avanti principalmente il Manchester United che ha mostrato un forte interesse nei confronti del centrocampista ex Paris Saint-Germain. Adesso, però, il Barcellona di Xavi sembra aver preso il vantaggio decisivo per aggiudicarsi il giocatore. Negli ultimi giorni Rabiot sarebbe stato offerto al club catalano e la strada per il trasferimento a parametro zero sembra ormai tracciata. La Juve sta cercando già di darsi da fare per rimpiazzarlo, sondando il terreno per Davide Frattesi che, però, è nel mirino della Roma e soprattutto dell’Inter. I bianconeri sono consapevoli che senza Rabiot, servirà un grande nome per tenere alto il livello del centrocampo. L’avventura del francese in bianconero volge al termine.