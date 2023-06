Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale: “Contratto fino al 2025”

La Juventus continua a essere molto attiva in questa fase, c’è da programmare al meglio la prossima stagione agonistica.

Tanto lavoro da fare da parte della dirigenza, che vuole tornare a far sognare in grande i propri tifosi dopo le delusioni che sono state accumulate nell’ultimo campionato e nelle competizioni europee. Anche se va ricordato che la Juve non giocherà la prossima edizione della Champions League per via della penalizzazione subita.

Sul campo infatti gli uomini di Allegri avrebbero chiuso nelle prime quattro posizioni. Ma ora non si può far altro che voltare pagina e pensare al futuro, mettendosi tutto alle spalle. Per questo motivo ci si attendono diverse novità di mercato nel corso delle prossime settimane. Dovranno arrivare dei rinforzi in tutte le zone del campo e per questo motivo la società sta cercando di recuperare delle risorse economiche anche attraverso le cessioni. La prima, quella di Kulusevski, porta in dote 30 milioni di euro.

Juventus, Szczesny: “Resto fino al 2025”

Prima però di pensare ai possibili innesti, la Juventus deve capire su quali giocatori imperniare la squadra del futuro. Tra i pali sembrano esserci pochi dubbi, rimarrà Szczesny che del resto anche nella stagione appena andata in archivio ha confermato di essere uno tra i migliori estremi difensori al mondo.

La conferma è arrivata dal diretto interessato, che dal ritiro della Polonia ci ha tenuto a precisare che “la situazione che si è creata in casa Juventus non ha alcuna influenza su quelle che sono le mie decisioni. Ho un contratto fino al 2025 e di sicuro nessuno mi vedrà con una maglia diversa fino a quel momento“. Parole al miele dunque per i colori bianconeri e la consapevolezza di essere un giocatore fondamentale per Allegri. La sua esperienza tornerà senz’altro molto utile anche per far crescere i più giovani.