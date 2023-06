Finalmente alla Juventus: il colpo Donnarumma ora è realtà

Un vecchio pallino di Massimiliano Allegri è nuovamente in orbita Juventus. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato su questo ritorno di fiamma.

Già in passato è stato cercato dalla Juventus ma l’affare non è mai decollato a causa degli alti costi e di una scelta chiara e precisa della società di puntare su altri giocatori. Adesso questa situazione è cambiata con i bianconeri che sono tornati nuovamente alla carica per il giocatore che ha la possibilità di tornare in Serie A nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. C’è l’apertura da parte di Massimiliano Allegri che è pronto ad accogliere il giocatore alla Juventus: ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo di mercato.

Il calciomercato regala sempre delle grandi soprese. Questa volta la Juventus è pronta a sorprendere i propri tifosi e tutti gli addetti ai lavori con questo eccezionale colpo di mercato. La dirigenza bianconera è tornata nuovamente in azione per prendere il giocatore che era un vecchio pallino della Vecchia Signora. I tempi sono maturi per poter concludere questo acquisto, ecco svelati tutti i dettagli riguardo l’affare di mercato con Allegri che ha già dato il suo ok per chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus: la decisione di Allegri sul giocatore

In passato la Juventus aveva già bloccato il giocatore che, per un periodo di tempo, è stato ad un passo dal vestire i colori bianconeri. L’affare poi saltò anche a causa dell’influenza dell’allenatore che decise di puntare su altri giocatori. Adesso i tempi sono cambiati e Allegri è pronto a scaricare Szczesny. Per la sostituzione del polacco, la dirigenza è pronto a tentare il colpaccio e portare alla Juventus Donnarumma del Psg.

Secondo quanto riportato da Insider, uno dei ruoli che la Juventus rinforzerà la prossima stagione sarà quello della porta. Szczesny è in vendita, alla base di questa decisione l’alto ingaggio del portiere e il contratto in scadenza a giugno 2024. Ecco perché la Juventus vuole tentare il colpo Donnarumma anche se l’affare appare in salita. Sarà molto complicato strappare il giocatore al Psg che ha un contratto con i francesi fino al 2026. Molto dipenderà anche dal futuro tecnico che avrà l’ultima parola in merito alla situazione di Donnarumma al Psg che è tornato ad essere un nuovo obiettivo di mercato della Juventus in vista di questo calciomercato estivo.