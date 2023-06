La bomba è esplosa: “Icardi nuovo calciatore della Juventus”

Le notizie di mercato in casa Juventus continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Occhio al profilo di Mauro Icardi: l’annuncio che non ti aspetti.

Sono giorni frenetici in casa Juventus, con i bianconeri molto attivi sul fronte entrate/uscite. Dopo aver perfezionato con il Tottenham la cessione di Kulusevski, Manna è al lavoro per ufficializzare altre operazioni.

Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento della “Vecchia Signora” figura l’attacco, che potrebbe subire un vero e proprio ribaltone. Una volta sistemato in tutti i suoi aspetti il ritorno di Milik, infatti, la Juve dovrà analizzare con molta attenzione il futuro di Dusan Vlahovic. Per Dv9 per adesso non sono arrivate offerte importanti né dalla Premier né dalla Bundesliga, ma l’estate è ancora lunga e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, Icardi bianconero: ecco cosa sta succedendo

Come non definire tale l’indiscrezione rilanciata a Radio Radio da Tony Damascelli, secondo cui la Juve avrebbe virato con decisione su Mauro Icardi. Stando a quanto rivelato Damascelli, infatti, l’ex capitano dell’Inter vestirà la maglia bianconera. Accostato a lungo alla “Vecchia Signora” nelle scorse sessioni di calciomercato, l’attaccante argentino si è rimesso in gioco con la maglia del Galatasaray, nelle cui fila ha disputato la stagione appena archiviata. Ritornato al Psg, però, Icardi potrebbe immediatamente fare le valigie.

Nel futuro del bomber argentino ci sarebbe proprio la Juventus. Ecco quanto riferito a tal proposito da Damascelli: “Alla Juve arriverà Icardi: sarà il centravanti bianconero“. Una vera e propria bomba di mercato che apre le porte a scenari inattesi. Ricordiamo che Icardi è sotto contratto con il Psg fino al 2024. Ragion per cui è impossibile ipotizzare ad un prestito, a meno che l’attaccante non rinnovi con i transalpini (scenario impensabile). Trattativa imbastita sulla base di un acquisto a titolo definitivo? Suggestione o possibilità concreta? Ai posteri l’ardua sentenza.