Guizzo della Juventus, comunicazione lampo: “Affare da 60 milioni”

Guizzo della Juventus, il cartellino del giovane calciatore potrebbe rientrare nell’operazione: le voci trovano conferme.

Servirebbe una palla di vetro per avere contezza di quelle che saranno le prossime mosse di mercato della Juventus, al momento impegnata a “costruire” il suo futuro.

Una certezza, però, c’è già. E segna un importante punto di rottura con il recente passato. Ergo con la gestione Agnelli. Il nuovo corso varato dal club bianconero avrà una parola d’ordine: sostenibilità. Niente più spese pazze, operazioni temerarie à la Cristiano Ronaldo. La Signora continuerà ad investire nel settore giovanile per evitare poi di pagare i talenti a peso d’oro. Il progetto Next Gen non solo verrà ampliato ma anche rilanciato. Un’altra operazione riguarda il monte ingaggi: servirà snellirlo per avere maggiore capacità di manovra e fare in modo che i bilanci “respirino”. Tutte direttive già recepite dal nuovo diretto sportivo Giovanni Manna, che resterà in carica almeno fino a quando la Juve non potrà arruolare Cristiano Giuntoli, a quanto pare in procinto di lasciare Napoli.

Guizzo della Juventus, Momblano: “Le voci su Casadei legate a Vlahovic”

Ma a proposito di giovani, la notizia lanciata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport e che riguarda il possibile ingaggio del talento dell’Under-23 Cesare Casadei è un po’ la cartina tornasole di quello che potrebbe essere il modus operandi nei prossimi anni.

Il prodotto della Primavera dell’Inter, acquistato per 15 milioni dal Chelsea la scorsa estate, ha fatto stropicciare gli occhi a tutti durante gli ultimi Mondiali di categoria. E tra le numerose ammiratrici ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe presto andare a bussare alla porta dei Blues e cercare di capire la fattibilità dell’affare. Casadei potrebbe rientrare in un’operazione che porterebbe Dusan Vlahovic in Inghilterra, ad esempio. Il centravanti serbo vanta difatti diverse corteggiatrici in Premier League. Lo conferma anche il giornalista Luca Momblano, intervenuto oggi durante la diretta Twitch di Juventibus: “Penso che il nome di Casadei sia uscito fuori nell’ambito dei discorsi per Vlahovic – ha detto – Il Chelsea valuta però il ragazzo come soglia limite sui 60 milioni di euro”.