Juventus scatenata: il ‘nuovo Chiesa’ sta per firmare

La Juventus ha quasi raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto: la permanenza a Torino è ormai quasi certa

In casa Juventus il calciomercato comincia a prendere forma in maniera concreta. Il tema principale riguarda Adrien Rabiot che in settimana dovrà dare una risposta alla società su quella che sarà la sua decisione.

Dopo i numerosi incontri e dialoghi con mamma Veronique, agente del francese, adesso la Juventus si aspetta una risposta definitiva. Intanto in ottica uscite la società valuta anche come piazzare i giocatori di rientro dai prestiti, da Zakaria a McKennie e Arthur. Un nome caldo è anche quello di Nicolò Rovella, che piace alla Lazio ma che i bianconeri non hanno intenzione di cedere. La Juventus, intanto, sta lavorando anche sul futuro per garantirsi una rosa giovane e competitiva anche per le prossime stagioni, gettando le basi per un progetto nuovamente vincente. Un lavoro che inizia dalla seconda squadra, col lavoro sulla Next Gen che quest’anno ha portato diversi frutti. In queste ore, infatti, è sempre più vicino il rinnovo di uno dei talenti del futuro.

Juventus, rinnovo ad un passo per Yildiz: il classe 2005 resta a Torino

La Juventus sta lavorando anche sui giovani della Next Gen, con l’obiettivo di portarne almeno altri 2-3 in prima squadra, come accaduto per Fagioli, Miretti, Barrenechea, Iling-Junior e Soulé.

La società sta cercando di blindare il gioiello classe 2005 Kenan Yildiz, attaccante tedesco con passaporto turco, già nel giro della nazionale turca. Durante la diretta Twitch ‘Juve and Me’, il giornalista Romeo Agresti ha confermato le buone possibilità che il talento della Next Gen rinnovi con la Juventus: “Ci sono molte possibilità che Yildiz rinnovi il suo contratto con i bianconeri”. Il 18enne nativo di Regensburg ha un contratto fino al 2025 ma la Vecchia Signora non vuole rischiare di perderlo, consapevole che le sue qualità sono decisamente importanti. Seconda punta di qualità, ha collezionato 8 presenze in Serie C con la squadra di Brambilla, mettendosi in mostra anche nella Youth League con 3 gol in 6 partite, ma sopratutto con le 11 reti e 7 assist collezionati nel campionato di Primavera 1. Numeri importanti per un classe 2005 che ha ancora tutto da dimostrare ma che già vanta un bagaglio non indifferente.