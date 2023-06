Divorzio con la Juventus, scaricato dal club: adesso è il quinto

Divorzio con la Juventus, il club lo libera e lui potrebbe anche guardarsi intorno. Non è al centro del progetto. Ecco quello che potrebbe succedere

Prove d’addio titola TuttoSport questa mattina in edicola. Prove d’addio dopo anni di successi, di gioia, un anno da un’altra parte, e un rientro con pentimento. Insomma, avrete capito che parliamo di Leonardo Bonucci.

Il difensore centrale ha ancora un anno di contratto e qualche settimana fa ha spiegato che alla fine dell’accordo che lo lega ai colori bianconeri potrebbe anche lasciare il calcio. Ma questo contratto potrebbe anche non essere rispettato: la Juventus infatti ha dato il via libera al calciatore che avrebbe chiesto di giocare di più anche in vista della Nazionale, e dell’Europeo in programma la prossima estate in Germania. Ma nelle gerarchie di Allegri, Leonardo, è solamente il quinto centrale quindi di possibilità di giocare, è evidente, ne ha poche.

Divorzio con la Juventus, Bonucci potrebbe andare via

Insomma, l’ultimo della BBC rimasto dentro la Continassa potrebbe chiudere le valigie e trovarsi un’altra sistemazione. Le soluzioni sono due: o Bonucci decide di rimanere sapendo che lo spazio per lui sarà poco, oppure trovarsi un’altra squadra per la prossima stagione, e chiudere giocando qualche minuto in più la sua carriera. E di certo non è sicuramente facile in questo momento.