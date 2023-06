Verdetto UEFA e possibile esclusione dall’Europa: si è dimesso

Verdetto UEFA, il proprietario corre ai ripari e dà le dimissioni: l’obiettivo è fare in modo che il club non venga escluso.

Già nei giorni scorsi si ipotizzava una soluzione del genere. Nelle scorse ore era rimbalzata dalla Francia un’indiscrezione, alla quale ha poi subito fatto seguito l’ufficialità.

Gerry Cardinale, proprietario e presidente esecutivo di RedBird – la società di investimenti statunitense che dallo scorso anno ha acquisito anche il Milan – si è dimesso dal Tolosa. Decisione contemplata con gli altri membri del Consiglio d’amministrazione del club francese che quest’anno ha sollevato il suo primo trofeo, aggiudicandosi la Coppa di Francia e qualificandosi alla prossima edizione dell’Europa League da testa di serie. La RedBird, infatti, non è proprietaria solo del club rossonero ma anche di quello biancoviola. E l’attuale regolamento Uefa vieta a due club che condividono il medesimo gruppo di controllo di partecipare alle stesse manifestazioni continentali, in particolar modo se comunicanti. Il Milan, qualificatosi alla Champions League, potrebbe in toeria retrocedere in Europa League dopo la fase a gironi e dunque scontrarsi con il Tolosa.

Verdetto UEFA, Cardinale si è dimesso dal Tolosa

Evitare questo rischio era la priorità di Cardinale, che ha compiuto il primo passo, in attesa dell’ok da parte del massimo organo calcistico europeo.

“L’assemblea – si legge nel documento ufficiale – sentita la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, prende atto delle dimissioni dall’incarico di amministratore del Sig. Gérald CARDINALE con effetto dal 9 giugno 2023. L’assemblea generale rileva che il sig. Gérald Cardinale non sarà sostituito. La presente delibera, posta in votazione, è adottata all’unanimità”. RedBird ha provveduto anche ad aggiornare il suo sito web specificando il ruolo dei suoi dirigenti. E l’ha fatto separando le funzioni di ciascuno affinché non si creino eventuali conflittualità con il famigerato articolo 5 della UEFA. Toccherà ad Alec Scheiner occuparsi del Tolosa. Ad oggi, però, come spiega Tuttosport, altri tre membri di RedBird compaiono ancora nel consiglio di amministrazione del Tolosa e del Milan contemporaneamente: si tratta di Alec Scheiner, Niraj Shah e Isaac Halyard.