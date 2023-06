Blitz Juventus in Argentina, ecco la nuova ‘Pulce’: si paga la clausola

Blitz in Argentina per la Juventus, che ha messo nel mirino la nuova Pulce. I bianconeri decisi a pagare la clausola rescissoria

La Juve i giocatori, a quanto pare, e a quanto riportato da Espn Argentina, se li vuole andare a prendere dall’altra parte del Mondo. Sì, perché nel mirino adesso ci sarebbe finito un argentino, che ha una clausola di 12 milioni di euro, che il club bianconero vorrebbe pagare.

Il nome è quello di Gianluca Prestianni. Che è statao visionato da Matteo Tognozzi, uno degli scouting bianconeri. Il giocatore del Velez come detto ha una clausola rescissoria di 12milioni di euro che sono stati soldi, ma avrebbe in questo caso impressionato gli addetti ai lavori della Juventus. Quindi si tenterà, ovviamente, di impostare una trattativa per arrivare ad un accordo, ma qualora la stessa non riuscisse si potrebbe arrivare ad una conclusione del genere, con 12 milioni di euro da versare nelle casse del club.