Frattesi alla Juventus, Carnevali allo scoperto: “Ci interessano”

Attenzione massima sulle mosse di calciomercato che la Juventus sta per effettuare in questa sessione estiva dei trasferimenti.

Ormai si guarda solo al futuro e non potrebbe essere altrimenti. L’ultima opaca stagione che si è conclusa con la mancata qualificazione alla prossima Champions League vuole essere cancellata al più presto. Anche per questo motivo la dirigenza ha intenzione di rinnovare per gran parte l’organico, abbassandone anche l’età media.

La Juventus vuole ritrovare il suo dna vincente, l’obiettivo primario per la prossima stagione sarà quello di riuscire a lottare per lo scudetto. E magari portare a casa quel tricolore che ormai manca da troppo tempo. Allegri dunque avrà bisogno di rinforzi in tutti i reparti, si vuole puntare forte sulla linea verde in modo da poter effettuare una programmazione pluriennale. Il ritiro precampionato si avvicina giorno dopo giorno e l’allenatore vorrebbe senz’altro poter contare al più presto su una rosa ricca e completa.

Juventus

A centrocampo per adesso c’è un grande punto interrogativo ed è rappresentato dal futuro di Rabiot. Il francese ha il contratto in scadenza a fine mese e la Juve non fa mistero di puntare al rinnovo. Il mediano piace a diverse big, confermarlo vorrebbe dire tantissimo per i bianconeri.

Che continuano però a monitorare eventuali sostituti. E uno di questi è Frattesi, giocatore del Sassuolo che recentemente si è messo in luce pure in azzurro segnando un gol con l’Italia nella Nations League. Come ha confermato l’ad neroverde Carnevali, però potrebbe esserci una vera e propria asta per lui: “La trattativa non è semplice e sarà lunga, stiamo trattando con più squadre” ha rivelato. Guardando a possibili contropartite che la Juventus potrebbe mettere sul piatto per Frattesi, lo stesso ad non ha offerto “assist” ai giornalisti. “Ci interessano i giovani di tutte le squadre” sono le sue parole.