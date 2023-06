Calciomercato Juventus, doppio affare definito: quasi 30 milioni di euro

Calciomercato Juventus, il doppio affare è definitivo. Siamo ormai ai dettagli: quasi 30milioni di euro per il colpo in corsia

Il primo acquisto secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina è in via di definizione. Un acquisto che la Juve voleva da molto tempo e che adesso sembra essere quasi certo. Un affare che come cifre totali si aggira intorno ai 30milioni di euro.

Parliamo del terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi, classe 2000, che è destinato ormai a vestire il bianconero la prossima stagione. I toscani hanno capito di dover sacrificare il proprio gioiellino che ha fatto una stagione clamorosa in Serie A e per il quale chiede tra i 12 e 15 milioni di euro. Questa è la forbice per la chiusura dell’operazione di mercato che vede protagonista la Juventus, che ha battuto la concorrenza soprattutto dell’Inter che si è interessata anche al giocatore. Ma non solo, nei discorsi tra i piemontesi e i toscani si è parlato anche di Fazzini, ma è difficile che lo stesso possa rientrare in questa operazione. L’Empoli infatti lo vuole far maturare un altro anno. L’operazione, infine, si potrebbe chiudere in prestito con obbligo di riscatto. La stessa che potrebbe coinvolgere Ranocchia, che potrebbe fare il percorso inverso di Parisi.