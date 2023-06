Incubo Juventus, svolta improvvisa: il figlio d’arte lo prende Simeone

Inizia ufficialmente l’estate e per i tifosi della Juventus cresce l’attesa per conoscere quali saranno i colpi messi a segno dalla società.

Con la stagione calcistica ufficialmente chiusa adesso si pensa solamente al calciomercato e agli innesti da compiere per far sì che la formazione allenata da Massimiliano Allegri possa tornare competitiva in Italia e anche in Europa. L’obiettivo primario sarà quello di cancellare l’ultimo opaca stagione che si è conclusa con un settimo posto in graduatoria.

Un piazzamento arrivato per via della penalizzazione di 10 punti subita, che non permetterà di accedere alla prossima edizione della Champions League. Si dovrà dunque rinunciare ad una cospicua parte di incassi. Nonostante questo la dirigenza nel corso delle prossime settimane stringerà per portare a Torino quei giocatori adatti alle idee calcistiche dell’allenatore per far sì che la Juventus possa tornare a lottare subito per lo scudetto. Attese novità già nei prossimi giorni.

Juventus, sorpasso dell’Atletico per Weah

Tornando proprio al fatto che alla Juve mancheranno delle risorse economiche importanti legate alla partecipazione alla Champions, non si esclude che il club possa cedere almeno uno dei suoi gioielli per far cassa. E avere così un tesoretto da reinvestire su altre operazioni.

C’è un giocatore in attacco che a quanto pare piace ai bianconeri ed è un figlio d’arte. Se ne parla in Spagna ed esattamente su “AS”. Il portale iberico spiega come la Juventus sia in lizza per arrivare a Timothy Weah, 23enne punta del Lille e figlio del leggendario George. Sul calciatore però sarebbe forte il pressing dell’Atletico Madrid di Simeone, pronto al sorpasso decisivo non appena il club spagnolo cederà Carrasco. Si profila insomma un duello a due per questo promettente giovane, anche se i colchoneros adesso sono in pole position.