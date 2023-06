Nuova offerta Rabiot-Juventus: è successo pochi minuti fa

Nuova offerta Rabiot-Juventus, il futuro del centrocampista transalpino è ormai diventato un argomento caldissimo.

Il mercato della Juventus è entrato nel vivo. Iniziano con insistenza a circolare i primi nomi di quei giocatori che presto potrebbero contribuire ad avviare il nuovo corso.

Uno di questi è il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo designato del club bianconero ormai da diversi mesi. I rumors dicono che la trattativa sia ben avviata ma da qui a dare per concluso l’affare c’è davvero di mezzo il mare, come recita l’antico proverbio. La Lazio, dopo aver incassato l’ennesimo no da parte dell’entourage di Milinkovic per il rinnovo, ha capito che il rischio di perdere a zero il serbo tra un anno comincia ad essere molto alto. Se il “sergente” dovesse andare via gratis sarebbe un disastro economico per il club di Claudio Lotito, motivo per cui il patron biancoceleste ha cominciato ad abbassare le pretese. La Juventus non ha fretta, perché nel frattempo deve capire cosa fare con Adrien Rabiot, che tra qualche settimana potrebbe lasciare Torino.

Nuova offerta Rabiot-Juventus, il club attende una risposta nei prossimi giorni

Il centrocampista francese, pupillo di Massimiliano Allegri – l’allenatore di Livorno lo ritiene imprescindibile – non ha ancora rinnovato. Pensava probabilmente che ci fossero più squadre a corteggiarlo, soprattutto dopo un’ottima stagione come quella appena conclusa.

🚨⚪️⚫️🇫🇷 #SerieA | ◉ La Juventus a formulé une nouvelle prolongation de contrat à Adrien Rabiot et espère une réponse dans les prochains jours. ◉ En cas de départ, la Vieille Dame a déjà ciblé des joueurs pour le remplacer.https://t.co/Bggk4zVMCp pic.twitter.com/vxaHvyNSy4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 21, 2023

Non è così ed è per questo che a questo punto è tentato di dire sì alla Juventus, legandosi alla Signora ancora per diversi anni. Secondo Santi Aouna di FootMercato, intanto, i bianconeri avrebbero presentato a Rabiot un nuova offerta e attendono una risposta del nazionale transalpino, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. In caso di partenza, sostiene Aouna, la Juventus avrebbe già in mano in possibili sostituti del francese.