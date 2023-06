Summit Juventus-Empoli, blitz di Manna: poker sul tavolo

Summit Juventus-Empoli, il direttore sportivo a un passo dal chiudere quello che sarebbe il primo colpo di mercato.

La Juventus continua a fare la spesa in Toscana. No, non è Firenze la città verso cui sono rivolte le attenzioni dei bianconeri, com’è avvenuto negli ultimi anni con gli affari Chiesa e Vlahovic. Stavolta bisognerà spostarsi di qualche chilometro più ad ovest.

Sì, la Vecchia Signora – ormai non è più un mistero – proprio in questi giorni sta provando ad imbastire delle interessanti trattative con l’Empoli, società da sempre all’avanguardia per quanto riguarda il settore giovanile e la valorizzazione dei talenti in erba. E non è da escludere che il primo colpo di mercato possa arrivare proprio dagli azzurri. L’edizione odierna di Tuttosport racconta come la Juventus abbia praticamente chiuso per Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 che nelle ultime due stagioni ha dimostrato di poter fare bene anche in massima serie, risultando uno dei migliori sia sotto la gestione Andreazzoli che sotto quella di Paolo Zanetti. Il laterale di origini campane, del resto, faceva la differenza già nelle categorie inferiori. E adesso si sente pronto per fare il salto di qualità.

Summit Juventus-Empoli, incontro in corso per Ranocchia

Secondo Tuttosport ci sarebbe già un’intesa di massima tra le due parti, con il giocatore che gradirebbe la destinazione. A Torino Parisi andrebbe a colmare una grossa lacuna, quella della fascia sinistra, visto che Alex Sandro dovrebbe fare le valigie nonostante il rinnovo del contratto sia scattato in automatico dopo il raggiungimento di un tot di presenze.

. @juventusfc, incontro in corso con l’@EmpoliFC per parlare soprattutto di #Ranocchia e valutare anche altre possibilità — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 21, 2023

L’altro gioiello dell’Empoli cha ha suscitato l’interesse della Juventus è Jacopo Fazzini, classe 2003 che si è messo in mostra quest’anno nella seconda parte della stagione. In questo caso però il giocatore non sbarcherebbe subito nel capoluogo piemontese, ma resterebbe per un altro anno in prestito in Toscana. Un pensierino la Juve è disposta a farlo anche per il portiere Guglielmo Vicario, di nuovo tra i migliori della Serie A. La “chiave” per sbloccare tutto sarebbe Filippo Ranocchia, rientrato dal prestito al Monza. Il centrocampista è finito nel mirino dell’Empoli, come conferma anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Proprio pochi minuti fa il giornalista Sky ha raccontato di un incontro in corso tra la Juventus e gli azzurri per discutere della possibile cessione temporanea dell’ex Vicenza.