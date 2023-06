Calciomercato Juventus, scambio lampo per Milinkovic: Allegri dice no

Calciomercato Juventus, scambio per Sergej Milinkovic-Savic ostacolato dal mister? Ecco perché: tutti i dettagli.

Uno scambio che non avrebbe il benestare di mister Allegri, il motivo, è dovuto alla contropartita scelta proprio dalla Lazio. Un giocatore che per l’allenatore potrebbe rivelarsi fondamentale nella prossima stagione.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, con l’obiettivo prioritario del rinnovo di Rabiot, la Vecchia Signora osserva e valuta sempre l’opzione più gradita, quella del serbo della Lazio. Lotito vorrebbe una contropartita tecnica di qualità, un giovane che ha dimostrato di essere all’altezza ma proprio per questo motivo, Allegri, non vorrebbe lasciarlo partire così facilmente.

Allegri nega lo scambio con Rovella

Il giocatore dal ritorno del prestito con il Monza, si è rivelato fondamentale nella scorsa stagione e, pertanto, almeno per il momento, Allegri vuole riconfermarlo alla Juventus sperando nella sua esplosione definitiva ad altissimi livelli. Rovella dunque non verrà inserito nella trattativa per il centrocampista serbo.

Da valutare, invece, come scrivono da ‘Calciomercato.it’, altri due profili: Soulé e de Winter. Entrambi i giovani bianconeri verrebbero valutati 20 milioni. L’argentino e il baby difensore 10-12 milioni. Insomma, se tutto dovesse confermarsi, almeno per quanto concerne le contropartite, questi sarebbero i giocatori che la Juventus sarebbe disposta a ‘sacrificare’ affinché si possa chiudere un operazione importante come quella per portare il top player della Lazio sotto la Mole. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito.