Tonali inguaia la Juventus: Allegri beffato due volte

Con l’addio di Sandro Tonali il Milan rientra in piena corsa per due big: si complicano i piani di mercato della Juventus

Nella giornata di oggi si sono mosse le acque in maniera concreta in Serie A ma non sul fronte entrate.

Il Milan, infatti, sta per salutare Sandro Tonali. Il centrocampista ex Brescia è pronto ad approdare in Premier League, al Newcastle United che ha offerto circa 80 milioni di euro ai rossoneri. Dopo due stagioni sembra già terminato il matrimonio tra Tonali e il Milan che inizialmente aveva tentennato sulla proposta di 70 milioni, rialzando di 10. Il club inglese, però, è deciso ad andare fino in fondo e nei prossimi giorni potrebbe già ufficializzare il super colpo dalla Serie A. Uno scenario che col passare delle ore diventa sempre più definitivo e che cambierebbe anche le prospettive per il futuro di Davide Frattesi. Da settimane Juventus, Inter e Roma sono in corsa per il centrocampista del Sassuolo e oggi stesso il direttore sportivo bianconero Giovanni Manni ha avuto un nuovo colloquio con la dirigenza del club neroverde. Con l’incasso ormai prossimo della cessione di Tonali, però, anche il Milan potrebbe rientrare nella corsa al classe ’99 della nazionale. Ma non solo.

Juventus, l’addio di Tonali rimette in corsa il Milan per Frattesi e Milinkovic-Savic

Davide Frattesi non è l’unico nome in vetrina a centrocampo tra i big di Serie A. Negli ultimi giorni il nome più ambito è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo è in scadenza con la Lazio a giugno 2024 che non ha più lo stesso potere contrattuale di qualche anno fa. Claudio Lotito sa bene che questa potrebbe essere l’ultima chiamata per guadagnare una buona cifra dalla cessione del ‘Sergente’, e non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. La Lazio chiede circa 35 milioni di euro e sia Inter che Juventus ci stanno pensando, soprattutto qualora venissero definite le rispettive uscite di Brozovic e Rabiot. La maxi cessione di Tonali, però, rimescola le carte e consentirebbe al Milan di entrare prepotentemente nella corsa a Milinkovic-Savic, avendo un potere economico anche superiore dopo l’incasso della cifra che il Newcastle è pronto a sborsare. Sia per Frattesi che per Milinkovic-Savic adesso la situazione si ingarbuglia ulteriormente. La Juventus ha un altro cliente scomodo da dover gestire.