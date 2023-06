Dal Barcellona alla Juventus, anzi no: l’Arabia li frega ancora

Gli Arabi voglio anche lui! Il mondo del calcio si sta ritrovando dinanzi a un cambiamento che potrebbe avere risvolti epocali.

Il mondo dello sport mondiale sta facendo i conti con l’Arabia Saudita e con le sue infinite risorse economiche. L’intrattenimento sportivo è diventato il nuovo business sul quale riversare miliardi a pioggia.

Il calcio risulta essere, in questo momento, al primo posto della speciale classifica dei nuovi mondi da esplorare e conquistare a suon di offerte irrinunciabili. L’Arabia Saudita vuole il Mondiale di calcio del 2023 e quanto accaduto nel più recente passato è soltanto la maniera migliore per preparare l’evento degli eventi. E che gli arabi facciano sul serio basta soltanto vedere chi hanno acquistato come volto per promuovere tale ambiziosa candidatura.

Lionel Messi, capitano dell’Argentina Campione del Mondo, non ha esitato un solo istante ad accettare il pesantissimo assegno offertogli dagli emiri. L’Arabia Saudita dopo il Qatar? Ormai non si può più dire impossibile dopo che soltanto sei mesi fa si sono disputati i Mondiali di Calcio in Qatar che, per la prima volta nella storia, non si sono disputati in estate bensì in pieno inverno, con i campionati fermi durante il periodo della competizione. Il Dio denaro è sceso in campo, in maniera ancora più massiccia, nel mondo del calcio sempre assetato di moneta contante. In Arabia Saudita siamo soltanto all’inizio.

Calciomercato Juventus, intrigo Sergi Roberto: ecco cosa sta succedendo

La nuova Mecca del calcio ha dapprima affascinato, e ricoperto di centinaia di milioni di euro, Cristiano Ronaldo, mentre da qualche giorno anche l’altro illustre ex Real Madrid, Karim Benzema, anche lui ricoperto d’oro, ha scelto di vivere l’inverno della sua carriera sotto il cielo d’Oriente.

Ma altri campioni sono in procinto di abbracciare i progetti multimilionari dei fondi sovrani. Da Kanté a Ruben Neves, da Koulibaly a Ziyecvh, fino a Lukaku tanti nomi illustri del calcio europeo stanno valutando se accettare una montagna di denaro per giocare nel calcio di domani. Forse. Un altro nome compare nella lista degli acquisti arabi. Un altro nome famoso è sul punto di compiere il grande passo.

In verità è ancora in attesa di un’offerta concreta, ma secondo Paul FCB vi sono almeno due club arabi pronti a inviare un’offerta “convincente” al difensore-centrocampista spagnolo del Barcellona, Sergi Roberto. Un nome che negli anni passati era stato accostato anche alla Juventus e famoso per la sua capacità di ricoprire ruoli diversi in diverse zone del campo.

Non resta che attendere. Vale per Sergi Roberto e per tutti i fortunati che vinceranno questa Lotteria del calcio. Decisamente più ricca rispetto alla nostra Lotteria Italia.