Allegri via dalla Juventus, anzi no: hanno già scritto la parola ‘fine’

Massimiliano Allegri via dalla Juventus? Dopo tante voci, uguali e contrarie, finalmente la notizia che mette fine al tormentone estivo bianconero.

Nonostante si avvicini la fine del mese di giugno e, parimenti, il raduno della Juventus, fissato per il 10 luglio, ancora circolano voci riguardo il futuro allenatore della formazione bianconera.

Nonostante le reiterate conferme da parte della dirigenza della Juventus, la posizione di Massimiliano Allegri sembra non essere poi così solida. Sarà perché il tam tam sui social dei tifosi della Juventus che chiedono che il tecnico livornese sia messo alla porta, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più assordante ed insistente. Sarà anche, e soprattutto, per via di illustri giornalisti che, lanciando notizie che parlano di un addio imminente, non fanno altro che alimentare ulteriori dubbi sul tormentone dell’estate.

In casa Juventus si prosegue con il mercato secondo i dettami e i desiderata di Massimiliano Allegri. Almeno questo fino a prova contraria. Dalla Continassa non giungono novità in tal senso. Troppo impegnati ad abbattere i costi del monte-ingaggi e tentare di pianificare i primi colpi in entrata. Ma tra le voci che parlano delle possibili uscite di Alex Sandro e Juan Cuadrado e l’interesse manifestato dalla Juventus per profili quali Nicolò Zaniolo e Sergej Milinkovic-Savic, ecco intrecciarsi spifferi che ripropongono ipotesi suggestive riguardo la panchina bianconera. Ma quanto tali ipotesi sono realistiche?

Massimiliano Allegri via dalla Juventus?

La tifoseria della Juventus è in trepidante attesa. Divisa tra chi si aspetta il colpo di teatro che allontani definitivamente Massimiliano Allegri dalla Continassa e chi, invece, è rassegnato a vedere, anche la prossima stagione, il tecnico livornese sulla panchina della propria squadra del cuore.

Ma quanto sono credibili le voci che parlano di un’imminente sostituzione di Massimiliano Allegri e chi poi, eventualmente, al suo posto? Tra l’ipotesi Tudor, sempre tenuta in caldo dagli addetti ai lavori, tra gli ex campioni della Juventus e la marea dei tifosi bianconeri un nome, ed un volto soltanto spicca su tutti: Antonio Conte. Nei giorni scorsi è apparsa addirittura la notizia di un abboccamento tra il tecnico salentino e il giovane direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna.

L’esito, però, non sarebbe stato positivo dal momento che le richieste del tecnico tricampione d’Italia con i bianconeri sarebbero risultate eccessivamente alte. Ma cosa ne pensa riguardo questa complessa situazione che coinvolge il tecnico della Juventus un giornalista sempre informato sulle questioni bianconere come Franco Leonetti? Un cinguettio sul suo profilo Twitter sembra stroncare sul nascere le speranze dei tifosi della Juventus che sperano in un addio del tecnico livornese.

Franco Leonetti scrive infatti che al momento non trovano conferme le voci circolate nelle ultime ore su Massimiliano Allegri. Sussurri che parlavano di un imminente cambio di guida tecnica sulla panchina della Juventus. Pertanto, al momento, non vi è nessuna novità, ma si rimane sempre in allerta in attesa di nuove, clamorose notizie, o fake, sul tormentone più tormentoso dell’estate calcistica 2023.